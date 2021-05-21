Не остановятся, пока она не умрет: шок-контент от принца Гарри взорвал сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Принц Гарри продолжает рассказывать шокирующие откровения из жизни собственной семьи: в новой беседе с Опрой Уинфри герцог снова прошелся по родственникам.

Не успел мир отойти резонансного мартовского интервью Меган и Гарри Опре, как принц записал откровенный подкаст, где сравнил жизнь во дворце с зоопарком и фильмом "Шоу Трумана". Но на этом он не остановился и снова появился на американском телевидении.

Принц Гарри снова дал интервью ведущей Опре Уинфри - на этот раз соло, но вот сенсации в его словах оказалось не меньше.

В документальном сериале "Я, которого ты не видишь" Гарри поделился с Уинфри самыми большими из своих сожалений: он заявил, что не защитил Маркл от расизма и критики во дворце, приблизив ее судьбу к судьбе своей матери принцессы Дианы.

"Они не остановятся, пока она не умрет. Я не могу потерять еще одну главную женщину в моей жизни", - отметил мятежник и решил нанести еще один удар - по принцу Чарльзу.

"Папа часто говорил мне и брату в детстве, что так было с ним и так будет с нами", - заявил Гарри ведущей о том, как впервые столкнулся с пристальным вниманием таблоидов, после чего оспорил слова своего отца.

"Тот факт, что вы страдали, не значит, что ваши дети должны страдать - совсем наоборот. Если вы страдали, то приложите все усилия, чтобы понять, что через свой негативный опыт, вы можете изменить судьбу своих детей", - подытожил принц.