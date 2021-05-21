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Не остановятся, пока она не умрет: шок-контент от принца Гарри взорвал сеть
21.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Принц Гарри продолжает рассказывать шокирующие откровения из жизни собственной семьи: в новой беседе с Опрой Уинфри герцог снова прошелся по родственникам.
Не успел мир отойти резонансного мартовского интервью Меган и Гарри Опре, как принц записал откровенный подкаст, где
© AFP 2020 / MICHELE SPATARI
Принц Гарри снова дал интервью ведущей Опре Уинфри - на этот раз соло, но вот сенсации в его словах оказалось не меньше.
В документальном сериале "Я, которого ты не видишь" Гарри поделился с Уинфри самыми большими из своих сожалений: он заявил, что не защитил Маркл от расизма и критики во дворце, приблизив ее судьбу к судьбе своей матери принцессы Дианы.
"Они не остановятся, пока она не умрет. Я не могу потерять еще одну главную женщину в моей жизни", - отметил мятежник и решил нанести еще один удар - по принцу Чарльзу.
"Папа часто говорил мне и брату в детстве, что так было с ним и так будет с нами", - заявил Гарри ведущей о том, как впервые столкнулся с пристальным вниманием таблоидов, после чего оспорил слова своего отца.
"Тот факт, что вы страдали, не значит, что ваши дети должны страдать - совсем наоборот. Если вы страдали, то приложите все усилия, чтобы понять, что через свой негативный опыт, вы можете изменить судьбу своих детей", - подытожил принц.
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Мятежный принц вошел во вкус и продолжает наносить удары по королевской семье: он снова дал интервью Опре, но на этот раз без Меган Маркл.
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