1994-2021. Пресса под прессом

Источник материала: Салiдарнасць

10 историй о том, в каких условиях работают независимые СМИ третье десятилетие.





Белые пятна на месте доклада Сергея Антончика в газете «Рэспубліка». Фото: Новы час

Газеты с «белыми пятнами»

Первых громким звоночком для прессы стала история, произошедшая в конце 1994-го. Окружение Александра Лукашенко сорвало печать в газетах антикоррупционного доклада депутата Верховного Совета Сергея Антончика.

В итоге газеты «Звязда», «Советская Белоруссия», «Рэспубліка» вышли с белыми пятнами вместо доклада. Досталось и частным газетам, осмелившимся напечатать скандальные материалы.

«Чэсныя» и «нячэсныя»







Пресса в Беларуси с первых лет правления Лукашенко была разделена на государственную и негосударственную (независимую). И если первые десятилетиями пользуются средствами из бюджета, распространяются путем добровольно-принудительной подписки среди бюджетников, то вторым приходится рассчитывать исключительно на собственные силы. Не говоря уже о других издержках — в виде судов, предупреждений, штрафов, конфискаций и арестов сотрудников.

Закрытие Радыё 101.2

Проработав чуть больше года, в последний день августа 1996-го перестало выходить в эфир Радыё 101.2. Сделано это было по формальной причине: якобы частота радио мешала радиосвязи минской милиции. Что не помешало отдать частоту 101.2 другим FM-станциям.

Отметим, что многие сотрудники Радыё 101.2 пришли сюда из закрытой еще во времена Вячеслава Кебича радиостанции «Беларуская маладзёжная».

Скандал вокруг закрытой радиостанции был не единственным мрачным событием в жизни независимых СМИ. В редакции многих газет пришли финансовые проверки, счета ряда редакций были заморожены. Подробнее об этом можно узнать из архивных отчетов .

Наступление на «Свабоду»

24 ноября 1997-го перестало выходить одно из самых массовых независимых изданий страны тех лет — газета «Свабода». К тому моменту издание имело восемь предупреждений Госкомита по печати.

В начале 1998-го газета сменила название на «Навіны», а с февраля 2000-го выходила под названием «Наша свабода» (просуществовала до 2002-го).

2001-й: закрытые газеты, осужденные журналисты

Накануне выборов 2001-го была закрыта газета «Рабочы». Поводом послужила статья «Вор должен сидеть в тюрьме», к которой Лукашенко и его ближайшее окружение обвинялись в экономических преступлениях.

Издание закрыли, его главного редактора Виктора Ивашкевича отправили на «химию», признав виновным «в покушении на оскорбление и клевету» в отношении главы государства.





В ноябре того же года была закрыта гродненская газета «Пагоня». Как и в случае с «Рабочым», причиной стали публикации, в которых власти усмотрели клевету на Лукашенко. В 2002-м из-за этих публикаций были осуждены на «химию» главный редактор Николай Маркевич и корреспондент Павел Можейко.

БДГ и «Биржа информации»

2003 год. Начало конца «Белорусской деловой газеты». Выход газет «БДГ» и «БДГ. Для служебного пользования» был приостановлен на три месяца за публикацию материалов, «порочащих честь и достоинство Александра Лукашенко».

Выходившая в то время на бумаге «Салідарнасць» поддержала колег, выпустив совместный номер, что обернулось для ее редакции штрафом и вынужденным поиском новой типографии.

Трудности для БДГ на этом не закончились. Издание регулярно подвергалось проверкам и санкциям, и в итоге окончательно ушло в интернет спустя три года. Как и «Салідарнасць».

В 2004-м похожая судьба ждала гродненскую «Биржу информации». Статья о грядущем референдуме стоила ей приостановки на три месяца. После вынужденной паузы редакция не смогла найти в Беларуси типографию, которая взялась бы печатать газету.

Массовая зачистка

В конце 2005-го полтора десятка общенациональных и реиональных изданий были уведомлены о том, что с начала следующего года они окажутся вне государственной системы распространения. «Салідарнасць», «Нашу Ніву», «Народную волю», «Товарищ», «Витебский курьер», «Intex-press», «Газету Слонімскую» и другие газеты исключили из подписных каталогов «Белпочты» и убрали с витрин киосков «Белсоюзпечати».

Для некоторых редакций этот шаг властей стал фатальным.

«Белсат»

Первый независимый телеканал страны, созданный при участии Польши, с первых дней существования был костью в горле властей. Редакция «Белсата» так и не смогла легализоваться в стране, ее сотрудники стали абсолютными рекордсменами по количеству судов и штрафов за работу без аккредитации.

Журналистки телеканала Екатерина Андреева и Дарья Чульцова были осуждены на два года колонии за то, что вели стрим с акции памяти Романа Бондаренко.

2010-2011





Флешмоб в поддержку опальных газет на открытии официальной выставки «СМИ в Беларуси», май 2011-го

После выборов в декабре 2010-го каток репрессий прошелся по редакциям «Нашай Нівы», «Белсата», «Еврорадио» и других независимых СМИ. В 2011-м «Наша Ніва» и «Народная воля» оказались на грани закрытия.

«Дело БЕЛТА»







Оглядываясь назад, сегодняшняя история вокруг TUT.BY еще раз напоминает события августа 2018-го .

Тогда нескольких сотрудников и редакторов портала обвинили в незаконном использовании пароля для доступа на сайт БЕЛТА. В деле фигурировали и работники других независимых редакций, всего по нему проходило 15 человек.

Именно то, как проходили задержания фигурантов дела, каким было информационное сопровождение самой истории в государственных СМИ, напоминает события наших дней. Словно это была репетиция.