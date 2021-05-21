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Беларусь — Словакия. Букмекеры не видят явного фаворита

21.05.2021 09:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня национальная сборная Беларуси стартует на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Риге.

Беларусь — Словакия. Букмекеры не видят явного фаворита
Фото носит иллюстративный характер

Первым соперником дружины Михаила Захарова станут словаки, с которыми белорусы семь раз встречались на мировых первенствах (две победы, пять поражений, разница шайб 17:25).

Букмекеры не видят явного фаворита в этой паре, ставки на победы соперников практически одинаковые:

  • победа Беларуси — 2.78;
  • ничья в основное время — 4.20;
  • победа Словакии — 2.35.

Расписание нашей команды на ЧМ-2021:

21.05. Словакия (начало в 20:15);

23.05. Швеция (16:15);

24.05. Чехия (20:15);

26.05. Великобритания (20:15);

28.05. Дания (20:15);

30.05. Швейцария (16:15);

01.06. Россия (20:15).

По итогам группового турнира четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Напомним, ранее тренерский штаб сборной заявлял, что цель выступления — медали первенства.

Отметим, что первенство должно было проходить также и в Минске, но из-за политической ситуации оно было перенесено.

 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня национальная сборная Беларуси стартует на чемпионате мира по хоккею, который пройдет в Риге.
 
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