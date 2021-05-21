Что известно о задержанных сотрудниках Tut.by? Рассказывают коллеги

Источник материала: Onliner 18 мая сотрудники Tut.by стали сообщать, что домой к их коллегам и в офис компании пришли силовики. Через некоторое время стало известно, что КГК ДФР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц Tut.by. До поздней ночи многих людей не выпускали из офиса. По информации портала, сейчас нет связи с 11 его работниками — часть из них находится на Окрестина. Сегодня истекают 72 часа с момента их задержания. Что будет дальше, пока неизвестно. Несмотря на очень непростое время для всего портала, коллеги рассказали нам подробности о людях, которые провели три ночи в неволе.

Коротко. Что на данный момент ясно о ситуации с Tut.by?

В местах заключения до сих пор находятся 10 представителей компании, о местонахождении еще одного человека ничего не известно.

Вдова Юрия Зиссера Юлия Чернявская — под домашним арестом. Напомним, почти три дня никто из ее родных не знал, где она находится.

Вчера в ИВС на Окрестина был день приема передач. По информации Tut.by, тех задержанных, кто находился на Окрестина, доставляли на допросы в ДФР. Из-за этого у родных наших коллег случились трудности с передачами, вещи не принимали. Но в итоге передачи взяли после возвращения сотрудников в ИВС.

К некоторым из задержанных вчера вызывали адвокатов.

А что сейчас с самим порталом?

Он до сих пор недоступен. Напомним, 18 мая домен Tut.by был заблокирован, а Мининформ опубликовал пояснения касательно блокировки. Отмечалось, что портал распространял информацию от незарегистрированного фонда BYSOL. Сейчас пользователям байнета закрыт доступ на сайт, зато они могут следить за страницами Tut.by в соцсетях. Приводим их список:





Что известно о задержанных?

Мы знаем, что наши коллеги из Tut.by продолжают работать даже несмотря на то, что их команда сейчас поредела. В сложное время обысков и арестов мы рассказываем о тех сотрудниках компании, с которыми на данный момент потеряна связь.

Марина Золотова, главный редактор Tut.by

Марине Золотовой 43 года. Родилась в Минске. Когда Марина училась в университете, она одновременно была внештатным журналистом радио 101,2, затем перешла в «БелаПАН». На Tut.by Золотова пришла в 2004 году, а вскоре стала его главным редактором.

Главред Tut.by любит балканскую культуру, знает болгарский язык. Свободное время Золотова посвящает прослушиванию балканской музыки. Коллеги отмечают, что его у Марины всегда было мало.





Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического блока новостей

Ольга Лойко — главный редактор блока новостей, на титульной обозначенного как «Деньги и власть». Коллеги рассказывает о ней как о человеке, который “просто и доступно рассказывает белорусам о политике и бизнесе”.

Про Ольгу известно следующее: она окончила три вуза - БГУ, БГЭУ и Оксфордский университет, а на Tut.by вместе с аналитиком Сергеем Чалым вела программу “Экономика на пальцах”. В свободное время Ольга любит путешествовать, кататься на велосипеде, фотографировать, читать книги и встречаться с друзьями.





Елена Толкачева, журналистка раздела "Деньги и власть"

Елена появилась на Tut.by в 2014 году. Сначала она была журналистом раздела “Строительство и недвижимость”, а через пару лет перешла в раздел “Деньги и власть”. Сейчас коллеги говорят о ней как о девушке, которая умеет задавать представителям власти острые вопросы.

Вспоминая о личных качествах Елены, ее знакомые подчеркивают следующее. Если кто-то из коллег оказывался в РУВД или ИВС, она первой собирала вещи для передачи, ехала к зданию и старалась помочь. Журналистка любит ходить на фитнес, бегает и управляет яхтами. А еще полгода назад она завела собаку по кличке Тони Старк.





Людмила Чекина, генеральный директор

В компании Tut.by Людмила работает с 2008 года. Сначала она была юрисконсультом, а затем стала директором. В 2017 году Людмила возглавила «Тут Бай Медиа». Коллеги говорят, что она очень терпеливый и добрый человек, ценит людей, всегда готова помочь и ищет выход из любой ситуации.

Кроме того, знакомые рассказывают, что Людмила любит читать, цветы и животных -- у гендиректора Tut.by два кота.





Мария Новик, бухгалтер

Сотрудники Tut.by говорят, что Мария Новик -- опытный и строгий бухгалтер высокой квалификации. По их словам, она всегда ответственно относится к своей работе, особенно когда дело касается новых проектов.

У Марии есть дочь и совершеннолетний сын, а еще она любит животных: дома ее ждут кот и собака.





Ирина Рыбалко, заместитель директора

Ирина была одним из первых сотрудников ООО «Тут Бай Медиа». В компании занимает должность замгенерального директора по общим вопросам, одновременно руководит отделом сопровождения продаж и контролирует выход рекламы. Коллеги рассказывают, что она настоящий руководитель. Ирина очень спокойный, здравомыслящий и честный человек. А еще она понимает происходящее в любой ситуации и умеет прогнозировать.

Коллеги добавляют, что она очень ответственная, открытая и дружелюбная.

У Ирины есть муж. Она очень любит животных, держит двух собак и несколько котов, которых забрала с улицы.





Андрей Авдеев, менеджер

Андрей Авдеев работает в компании, которая помогает Tut.by и другим сайтам со своей аудиторией зарабатывать с помощью рекламных сетей. Коллеги приводят пример «Яндекса», который официально сотрудничает только с двумя такими компаниями в Беларуси. Одна из них -- «Паблишер бокс», где и работает Авдеев.

Коллеги и друзья описывают Андрея как крутого человека, заядлого геймера и любителя крафтового пива.





Алла Лапатко, главный инженер Tut.by

Анна -- одна из первых сотрудниц Tut.by. Сейчас она занимается распределением задач в отделе разработки, контактами с менеджерами и урегулированием конфликтов. Коллеги рассказывают, что Алла всегда защищает своих подчиненных, и добавляют, что их главный менеджер -- светлый и добрый человек.

Дома ее ждут муж, дочь и кошка.

Александр Дайнеко, заместитель гендиректора по техническим вопросам

Александр пришел в компанию около семи лет назад. Сначала он был системным администратором, затем стал заместителем генерального директора по техническим вопросам. Один из его первых руководителей рассказывает, что Александр ответственный и самостоятельный специалист. А его жена добавляет, что он настоящий трудоголик. Вместе с супругой мужчина воспитывает почти 6-летнюю дочь.

Дайнеко не выходит на связь до сих пор. Его родным неизвестно, где именно он находится.





Анжела Ассад, главный бухгалтер

Про Анжелу коллеги рассказывают так: в Tut.by она работает больше 10 лет и к своей профессии относится ответственно, регулярно посещает семинары по прокачиванию уровня своих знаний. Подчиненные бухгалтера называют ее руководителем мечты, добавляя, что она "все знает и во всем разбирается". А еще к ней всегда можно обратиться за помощью.

Анжела -- позитивный человек, который любит зумбу и путешествовать. Она не замужем, есть совершеннолетняя дочь.





Екатерина Ткаченко, юрисконсульт

Екатерина окончила юрфак БГУ, а до начала работы в Tut.by трудилась в большой рекламной компании. Коллеги называют Катерину “профессионалом с большой буквы”. Говорят, что девушка отлично разбирается в рекламной деятельности и сфере оказания информационных услуг. Видит главное и быстро принимает решения.

Знакомые называют Екатерину светлым и добрым человеком с хорошим чувством юмора и отличным слухом. Когда-то она окончила музыкальную школу и теперь играет на фортепиано.





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