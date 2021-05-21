COVID-19: Литва на 2-м месте в Европе по уровню заболеваемости, Украина – на 2-м месте по смертности

Источник материала: ОНТ

Вторую неделю подряд Всемирная организация здравоохранения отмечает снижение заболеваемости COVID-19. Однако специалисты подчеркивают, что до завершения пандемии еще далеко.

Вакцинация идёт повсеместно, но не везде результаты одинаковы. Так, по-прежнему высок уровень заболеваемости в Литве. По этому показателю страна все еще на втором месте в Европе. Что касается Украины – наши южные соседи занимают ту же строку в списке государств Старого света с наивысшей смертностью от COVID-19. Страна становится второй по количеству летальных исходов уже не впервые.

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