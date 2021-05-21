Беларусь провожает героев – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко

Источник материала: ОНТ

Сегодня Беларусь провожает героев. Именно это слово характеризует военных лётчиков – майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко. Они ценой собственных жизней отвели падающий на жилые дома самолёт.

Прощание состоится с 9 до 11 утра в клубе 116-й гвардейской штурмовой авиабазы в Лиде. Затем тело Никиты Куконенко самолетом отправят в Полоцк и похоронят на Северном кладбище у деревни Глинище. Лидчанина Андрея Ничипорчика похоронят на его малой Родине.

В Лиду тела лётчиков доставили накануне после панихиды в Барановичском храме. Весь день люди шли сюда, чтобы отдать дань благодарности, поставить свечи и возложить цветы. Минута молчания на аэродроме громче любых слов. Проводить в последний полёт погибших пилотов приехали сослуживцы и родные. После расшифровки данных «Черных ящиков» стали известны подробности катастрофы, которые еще раз доказывают: пилоты совершили настоящее чудо – потеряв управление в воздухе, они до последнего уводили самолёт от жилья и «положили» неуправляемую машину прямо на пустырь между домами. Информация с бортовых самописцев показала, что с момента отказа бортовых систем до столкновения с землёй прошло около минуты.

Соболезнования родным и близким пилотов направил Александр Лукашенко и взял расследование на личный контроль. В четверг на совещании во Дворце Независимости вновь прозвучало слово «герои».

Межведомственная комиссия продолжает расследование. Местные власти уже восстановили дома вокруг места трагедии и полностью привели в порядок территорию, где произошла катастрофа.

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