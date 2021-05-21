Мужчина погиб при пожаре в Щучинском районе

Источник материала: ОНТ

В Щучинском районе (Гродненская область) при пожаре в жилом доме погиб мужчина. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает БЕЛТА.

Сообщение о горящем жилом доме в деревне Куриловцы поступило в службу спасения 20 мая около 23.43. Прибывшие на место происшествия пожарные потушили пламя, однако хозяина дома уже спасти не удалось – мужчина 1983 года рождения погиб. Пламенем были уничтожены кровля и перекрытия, а также серьезно повреждено имущество в доме.

Причина пожара в данный момент устанавливается.

Фото: БЕЛТА

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