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Арабо-израильский конфликт: стороны заключили перемирие

21.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Арабо-израильский конфликт: стороны заключили перемирие

Ситуация между Израилем и палестинскими автономиями до сих пор остаётся в центре внимания мировой общественности. Минувшей ночью впервые за 11 дней в регионе не звучали сирены воздушной тревоги – стороны заключили перемирие.  

Оно вступило в силу в 2 часа по местному времени. Огонь прекратили без предварительных условий, детали соглашения еще предстоит разработать. Тем не менее, спорные вопросы остаются нерешёнными. ХАМАС заявляет о требовании вывода израильских силовиков из мечети аль-Акса и отказа от выселения арабских семей из Восточного Иерусалима. Напомним, этот вопрос и стал причиной начала конфликта, в результате которого уже погибли не менее 10 израильтян и более 200 жителей сектора Газа.

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Ситуация между Израилем и палестинскими автономиями до сих пор остаётся в центре внимания мировой общественности. Минувшей ночью впервые за 11 дней в регионе не...
 
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