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Выпил кофе - оплатил счета. Альфа-банк открыл в Минске отделение, работающее по принципу кафе

21.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В центре Минска, на Немиге, появилась А-локация. Так официально называют отделение Альфа-Банка, где клиентам не нужно стоять в очереди или ждать своего номера, чтобы пройти в кассу.

 Достаточно занять столик у окна и наслаждаться чашечкой кофе, а сотрудники сами подойдут к посетителю.
Представители банка говорят, что рады клиентам на скейте, с мороженным и в компании домашних животных. Для собак даже предусмотрены миски с водой. Одним из первых таких четвероногих посетителей стал ши-тцу Бакс, который заглянул на открытие А-локации вместе с хозяйкой.


В А-локации рады посетителям с собаками 

Исполнительный директор банка Александр Бобко отмечает, что период изоляции заставил посмотреть на многое под другим углом:

Мы переосмыслили общение с экспертами. А-локация — это новый взгляд на отношение с банками, чтобы они немного приблизились к отношениям с друзьями.
А-локация — это безбумажная история, где вместо традиционных документов — LED-панели и QR-коды. Сотрудницы (а в отделении пока только девушки) подходят к клиентам с ноутбуками. На столах для гостей предусмотрены зарядки для гаджетов нескольких форматов.

Бумага здесь только на полках буккроссинга, где гостям предлагают популярные книги по финансам и бизнесу.

Кстати, отдельный аттракцион — окна А-локации, стекла которых меняются от прозрачных до белых. Проектором на них будут транслировать рекламные ролики.

Работать такое отделение, говорят в банке, будет дольше обычного. Оборудованы в новой локации и VIP-переговорные, причем в одной из них предусмотрено окошко кассы.

Фото: Office Life
 
Теги: Минск
 
 
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В центре Минска, на Немиге, появилась А-локация. Так официально называют отделение Альфа-Банка, где клиентам не нужно стоять в очереди или ждать своего номера, чтобы...
 
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