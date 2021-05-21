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ГУБОПиК: Выступим с инициативой включить БЧБ-флаг в список нацистской символики

21.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бело-красно-белый флаг в Беларуси собираются запретить. Это следует из интервью sb.by заместителя начальника ГУБОПиК МВД полковника милиции Михаила Бедункевича.

ГУБОПиК: Выступим с инициативой включить БЧБ-флаг в список нацистской символики
 "Настало время принять меры, — говорит он. — Пора поставить точку в этом вопросе — люди просят". Бело-красно-белый флаг, который был государственным в начале 1990-х, он называет "символикой предателей".

"Поэтому в ближайшее время будем выступать с инициативой по включению в список нацистской символики бчб-флага, использовавшегося всеми коллаборационистскими организациями на территории ­БССР в годы оккупации, — продолжает заместитель начальника ГУБОПиК. — Понятно, есть случаи, в которых он может быть использован... в фильмах, театральных постановках, в архивной, музейной работе", цитирует Еврорадио.

Полковник милиции подчеркивает, что "попытки ходить по улицам с бчб-флагами будут очень жёстко пресекаться". Как известно, бело-красно-белая символика стала символом мирных протестов в нашей стране. Под ней в столице в 2020-м проходили огромные шествия.

В ближайшее время пройдет совещание с участием представителей МВД, КГБ, Минюста и учёных. Будет пересмотрен "список коллаборационистских организаций, действовавших на территории БССР". Их перечень могут увеличить. Планируется расширить "список запрещённой нацистской символики и атрибутики". Это должно произойти еще до начала действия закона "О недопущении реабилитации нацизма".
 
 
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Бело-красно-белый флаг в Беларуси собираются запретить. Это следует из интервью sb.by заместителя начальника ГУБОПиК МВД полковника милиции Михаила Бедункевича.
 
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