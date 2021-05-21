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Рэпер Серёга станет наставником белорусского X Factor. В компании с Ольгой Бузовой

21.05.2021 09:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объявлены имена наставников, которые будут участвовать в белорусской версии популярного международного проекта X Factor. Одним из них стал рэпер из Гомеля Серега. Компанию ему составит в том числе Ольга Бузова.


Фото из открытых источников

Среди тренеров также Руслан Алехно и журналист Сергей Соседов. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания в своем телеграм-канале.

Кастинги проекта пройдут в Минске с 20 по 28 мая.

Сообщается, что претендентов будут оценивать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.

В БТ говорят, что оформленный проект X Factor покажут по телевизору осенью.

Всего запланировано 17 выпусков, победителя узнает зритель под Новый год.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Объявлены имена наставников, которые будут участвовать в белорусской версии популярного международного проекта X Factor. Одним из них стал рэпер из Гомеля Серега....
 
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