Рэпер Серёга станет наставником белорусского X Factor. В компании с Ольгой Бузовой

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Среди тренеров также Руслан Алехно и журналист Сергей Соседов. Об этом сообщает Белтелерадиокомпания в своем телеграм-канале.





Кастинги проекта пройдут в Минске с 20 по 28 мая.





Сообщается, что претендентов будут оценивать в четырех категориях: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.





В БТ говорят, что оформленный проект X Factor покажут по телевизору осенью.





Всего запланировано 17 выпусков, победителя узнает зритель под Новый год.



