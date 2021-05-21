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Что известно о местонахождении задержанных сотрудников TUT.BY. Список
21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Сегодня истекают 72 часа, на которые задержали наших коллег.
Им должны либо предъявить обвинение — и, возможно, заключить под стражу, — либо отпустить на свободу, напоминает
Вот что на данный момент известно о местонахождении наших задержанных коллег:
- главный редактор Марина Золотова (Окрестина)
- редактор Ольга Лойко (Окрестина)
- журналист Елена Толкачева (Окрестина)
- генеральный директор Людмила Чекина (Окрестина)
- заместитель директора Ирина Рыбалко (Окрестина)
- заместитель директора Александр Дайнеко (неизвестно, где он)
- главный инженер Алла Лапатко (Окрестина)
- юрист Екатерина Ткаченко (Окрестина)
- бывший юрист Ирина Костюченко (Окрестина)
- главный бухгалтер Анжела Ассад (СИЗО КГБ)
- заместитель бухгалтера Мария Новик (Окрестина)
- менеджер Андрей Авдеев (Окрестина)
- гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев (СИЗО КГБ)
- директор RocketData Дарья Данилова (СИЗО КГБ)
- вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская (
К некоторым из коллег 20 мая вызывали адвокатов.
Тех, кто находится на Окрестина, доставляли на допросы в ДФР. Из-за этого у родных наших коллег возникли трудности с передачами: когда люди были на допросах, вещи не принимали. Однако в итоге передачи взяли после возвращения коллег в ИВС (на Окрестина их принимают раз в неделю).
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Сегодня истекают 72 часа, на которые задержали наших коллег.
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