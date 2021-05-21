Что известно о местонахождении задержанных сотрудников TUT.BY. Список

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня истекают 72 часа, на которые задержали наших коллег.

Им должны либо предъявить обвинение — и, возможно, заключить под стражу, — либо отпустить на свободу, напоминает TUT.BY .

Вот что на данный момент известно о местонахождении наших задержанных коллег:

- главный редактор Марина Золотова (Окрестина)

- редактор Ольга Лойко (Окрестина)

- журналист Елена Толкачева (Окрестина)

- генеральный директор Людмила Чекина (Окрестина)

- заместитель директора Ирина Рыбалко (Окрестина)

- заместитель директора Александр Дайнеко (неизвестно, где он)

- главный инженер Алла Лапатко (Окрестина)

- юрист Екатерина Ткаченко (Окрестина)

- бывший юрист Ирина Костюченко (Окрестина)

- главный бухгалтер Анжела Ассад (СИЗО КГБ)

- заместитель бухгалтера Мария Новик (Окрестина)

- менеджер Андрей Авдеев (Окрестина)

- гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев (СИЗО КГБ)

- директор RocketData Дарья Данилова (СИЗО КГБ)

- вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская ( под домашним арестом ).

К некоторым из коллег 20 мая вызывали адвокатов.

Тех, кто находится на Окрестина, доставляли на допросы в ДФР. Из-за этого у родных наших коллег возникли трудности с передачами: когда люди были на допросах, вещи не принимали. Однако в итоге передачи взяли после возвращения коллег в ИВС (на Окрестина их принимают раз в неделю).