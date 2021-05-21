ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Что известно о местонахождении задержанных сотрудников TUT.BY. Список

21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Сегодня истекают 72 часа, на которые задержали наших коллег.

Им должны либо предъявить обвинение — и, возможно, заключить под стражу, — либо отпустить на свободу, напоминает TUT.BY.

Вот что на данный момент известно о местонахождении наших задержанных коллег:

- главный редактор Марина Золотова (Окрестина)

- редактор Ольга Лойко (Окрестина)

- журналист Елена Толкачева (Окрестина)

- генеральный директор Людмила Чекина (Окрестина)

- заместитель директора Ирина Рыбалко (Окрестина)

- заместитель директора Александр Дайнеко (неизвестно, где он)

- главный инженер Алла Лапатко (Окрестина)

- юрист Екатерина Ткаченко (Окрестина)

- бывший юрист Ирина Костюченко (Окрестина)

- главный бухгалтер Анжела Ассад (СИЗО КГБ)

- заместитель бухгалтера Мария Новик (Окрестина)

- менеджер Андрей Авдеев (Окрестина)

- гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев (СИЗО КГБ)

- директор RocketData Дарья Данилова (СИЗО КГБ)

- вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская (под домашним арестом).

К некоторым из коллег 20 мая вызывали адвокатов.

Тех, кто находится на Окрестина, доставляли на допросы в ДФР. Из-за этого у родных наших коллег возникли трудности с передачами: когда люди были на допросах, вещи не принимали. Однако в итоге передачи взяли после возвращения коллег в ИВС (на Окрестина их принимают раз в неделю).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня истекают 72 часа, на которые задержали наших коллег.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь увеличила поставки бензина и битума в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by