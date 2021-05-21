Романчук: «Действия против TUT.BY — это зачистка информационного поля и политическая вендетта»

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По мнению экономиста, этими действиями власти еще более обнулили бренд Беларуси.

— Атака на TUT.BY — это удар по частной собственности, демонстрация неспособности власти действовать по принципу презумпции невиновности, — отметил в интервью Белорусскому партизану руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. — Это нарушение тех положений, которые прописаны в директиве №4 («О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности»), декрете №7 («О развитии предпринимательства») и в Конституции Республики Беларусь.

Бизнес-сообщество неоднократно говорило: даже если какие-то нарушения есть, то нужно разрешать споры в процессе общения с акционерами, а не уничтожать весь бизнес, как это происходит сегодня.

Белорусские власти категорически не хотят учиться общаться с производителями нематериальных активов. Что, еще раз подчеркну, делает возможным вывод, что действия против TUT.BY, его учредителей и управляющих — зачистка информационного поля и политическая вендетта.

Экономист полагает, что после закрытия TUT.BY те бизнесмены, которые еще надеялись на улучшение ситуации в стране, сделают вывод, что ловить здесь больше нечего.