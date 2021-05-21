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Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»
21.05.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
У аб'ектыў фатографкi Тацяны Купко
трапiлi
Вольга Хіжынкова, Аляксандра Вараб’ёва, Анжэліка Агурбаш, Аляксандра Раманоўская і Меліціна Станюта.
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Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»
У аб'ектыў фатографкi Тацяны Купко трапiлi Вольга Хіжынкова, Аляксандра Вараб’ёва, Анжэліка Агурбаш, Аляксандра Раманоўская і Меліціна Станюта.
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