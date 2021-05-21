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Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

У аб'ектыў фатографкi Тацяны Купко трапiлi Вольга Хіжынкова, Аляксандра Вараб’ёва, Анжэліка Агурбаш, Аляксандра Раманоўская і Меліціна Станюта.

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

Неверагодны фотапраект: «Беларусь — гэта мы»

 
 
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У аб'ектыў фатографкi Тацяны Купко трапiлi Вольга Хіжынкова, Аляксандра Вараб’ёва, Анжэліка Агурбаш, Аляксандра Раманоўская і Меліціна Станюта.
 
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