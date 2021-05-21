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Лукашенко наделил Следственный комитет дополнительными полномочиями

21.05.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет Беларуси получил доступ к системе видеонаблюдения. Соответствующий указ № 195 подписан Александром Лукашенко 20 мая и сегодня опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Лукашенко наделил Следственный комитет дополнительными полномочиями

Документ вносит изменения в указ от 28 ноября 2013 года № 527 «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка» и вступает в силу после его официального опубликования.

В 2013 году было установлено, что пользователями системы видеонаблюдения являются органы внутренних дел, государственной безопасности, пограничной службы, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы, Служба безопасности президента и Оперативно-аналитический центр при президенте.

Теперь «в целях обеспечения всестороннего, полного, объективного и оперативного расследования преступлений» доступ к системе видеонаблюдения получили и следственные органы.

Совету министров поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с новым указом и принять иные меры по его реализации.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Следственный комитет Беларуси получил доступ к системе видеонаблюдения. Соответствующий указ № 195 подписан Александром Лукашенко 20 мая и сегодня опубликован на...
 
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