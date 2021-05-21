Определились все финалисты «Евровидения-2021»

До определения победителя 65-го юбилейного конкурса «Евровидение», проходящий в Роттердаме, осталось два дня.





Накануне прошел второй полуфинал, по результатам которого определились последние десять участников гала-концерта.

Вот все финалисты (в алфавитном порядке): Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Россия, Сан-Марино, Сербия, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.

Битва исполнителей пройдет 22 мая.

Напомним, что от Беларуси на «Евровидение» должна была поехать группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Организаторы музыкального конкурса не допустили эту композицию, поскольку сочли ее политизированной. Беларусь согласилась поменять песню , но и она оказалась не соответствующей правилам конкурса. 26 марта стало известно, что EBU отстранил Беларусь от участия в «Евровидении».

Видимо, в знак протеста БТ отказалось транслировать конкурс .

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