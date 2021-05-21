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Определились все финалисты «Евровидения-2021»
Источник материала: Навiны
До определения победителя 65-го юбилейного конкурса «Евровидение», проходящий в Роттердаме, осталось два дня.
Накануне прошел второй полуфинал, по результатам которого определились последние десять участников гала-концерта.
Вот все финалисты (в алфавитном порядке): Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Греция, Израиль, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Литва, Мальта, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Россия, Сан-Марино, Сербия, Украина, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция.
Битва исполнителей пройдет 22 мая.
Напомним, что от Беларуси на «Евровидение»
Видимо, в знак протеста БТ
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До определения победителя 65-го юбилейного конкурса «Евровидение», проходящий в Роттердаме, осталось два дня.
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