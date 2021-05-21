Запах цвета, пивные ведьмы и скафандр Гагарина. Куда пойти в «Ночь музеев»

В ночь с субботы, 22 мая, на воскресенье, 23 мая, Беларусь присоединится к международной культурной акции «Ночь музеев». Помимо столичных музеев, в мероприятии будут участвовать музеи других белорусских городов.





Праздник культурного единения для всей страны

Сегодня в Беларуси работает свыше 160 музеев — многие из них с удовольствием отметят «Ночь музеев» и в этом году.

Правда, отдельные наши музеи провели праздник несколько раньше, с 15 по 21 мая.

На специальном сайте вы можете узнать, какие музеи, в столице и регионах, подключатся к этому культурному торжеству 22 мая.

Вероятно, некоторые белорусы ради «Ночи музеев» вообще покинут свой родной город. А все для того, чтобы посетить, например, Несвиж. Ночь с 22 на 23 мая, если судить по программе , пройдет здесь с настоящим магнатским размахом.

Каждый белорусский музей составляет собственную программу для этой особой майской ночи и устанавливает свое время проведения акции. Общее только одно — посетителей «Ночи музеев» просят соблюдать масочный режим.

Чтобы не пропустить ничего важного из культурной программы и узнать все детали, советуем вам предварительно ознакомиться с афишей музеев, посетить их сайты и страницы в соцсетях, чтобы еще раз сверить часы и задать работникам музеев интересующие вас вопросы.

Помните, что одни музеи проводят эту акцию бесплатно, а другие продают билеты онлайн или же просят посетителей зарегистрироваться для участия в «Ночи музеев» заранее.

Фактически все музеи Минска предлагают в «Ночь музеев» интересные программы. Naviny.by рассказывают о девяти из них — самых, на наш взгляд, любопытных. Все мероприятия, как правило, начнутся вечером 22 мая, а закончатся ночью или даже утром 23 мая.

Национальный художественный музей

22 мая двери музея будут открыты с 16:00 до 24:00.





В это время все желающие смогут посетить постоянную экспозицию «Русское искусство XVIII — начала XX века» и познакомиться с относительно новым выставочным проектом «Для чего Ты Меня оставил?», который посвящен распятию Иисуса Христа.

Диалогу с прекрасным в Национальном художественном музее будет способствовать музыка в исполнении скрипично-фортепианного дуэта Ad Libitum.

Кроме того, в 17:00 и 21:00 посетители «Ночи музеев» смогут услышать здесь лекции об искусстве куратора Дмитрия Солодкого.

Цена билета: для взрослых — 4 рубля; для учащихся — 2 рубля.

Музейное кафе «Культурная жизнь» в эту ночь предложит скидку в 10% на все меню.

Национальный исторический музей

«Ночь музеев» начнется в 19:00 под лозунгом «Музей — ты космос!».





Археолог, научный сотрудник Национальной академии наук Анна Белицкая прочтет лекцию «Вечный космос человеческой жизни».

Кроме того, музей представит выставку «Белорусский костюм: традиции и современный дизайн».

Посетители «Ночи музеев» увидят показ от «Мельницы моды» и узнают, как создаются коллекции, вдохновленные представлениями наших предков о красоте.

Также в программе запланированы квест «Космос книг и смыслов» и проект «108 минут. Дорога в космос» — здесь посетителям покажут такие артефакты, как скафандр Юрия Гагарина, бортовые журналы с корабля Валентины Терешковой и спасательное снаряжение Олега Новицкого.

Во дворике музея в эту ночь состоится традиционная бесплатная программа, которая включает танцы под музыку молодых белорусских исполнителей.

На память о космической ночи музей предложит сувениры ручной работы наших мастеров.

Цена билета: для взрослых — 8 рублей; для студентов и пенсионеров — 6 рублей; для школьников и учащихся — 4 рубля.

Государственный литературный музей Янки Купалы

«Ночь музеев», которая пройдет здесь с 19:00 до 05:00, в этом году получила название «МАС-КУ!».





«Гэтае слова ўпэўнена ўвайшло ў штодзённае жыццё, а яшчэ ўвабрала ў сябе ідэю нашай Ночы — МАСтацтва і КУпала альбо Янка Купала ў мастацтве», — объясняют организаторы.

Музей предложит посетителям поучаствовать в создании самого большого цветка папоротника, стать соавтором арт-объекта, нарисовать дом своей мечты, сделать снимок в знаменитом Виленском фотоателье, посетить литературный Парнас и мастер-класс «Падзі спаць», познакомиться с космосом Язепа Дроздовича, выступить игроком в шахматном турнире.

Ровно в полночь в музее начнется квест «МАСтацтва і КУпала». Посетителям также покажут спектакли «Паўлінка» и «Адвечная песня» по одноименным произведениям Янки Купалы.

Организаторы обещают всем участникам памятные призы. А первые 50 посетителей «Ночи музеев» получат маски от компании Mark Formelle.

Цена билета — 5 рублей.

Дворец искусства

«Ночь музеев» во Дворце искусства, которая пройдет с 20:00 до 02:00, объединит сразу три выставки современных белорусских художников.

Это Константин Селиханов, Надежда Хмыль, Елизавета Хихлушка, Лора Павлова, Сергей Савич, Мория Ровдо и Анастасия Рыдлевская.

Также во Дворце искусства пройдут мебельная выставка-продажа белорусской дизайнерской мебели «Канапа Маркет», выставка «Арт Маркет» (все работы, включая живопись, графику и художественную фотографию, можно будет купить у самих авторов).

Участникам «Ночи музеев» также предложат граффити-перформанс творческого объединения «Красавiк» под музыкальное сопровождение саунд-продюсера Ain Souf и импровизации электронных музыкантов Teletype, Alexander Nelubov и Dirty Owl.

Цена билета — 5 рублей, его можно купить онлайн .

Музей истории Минска

Музей предлагает сразу три программы в рамках «Ночи музеев».





Первая программа охватит художественную галерею Михаила Савицкого (пл. Свободы, 15), Минскую городскую ратушу (пл. Свободы, 2А), Минскую конку и Археологический музей (ул. Кирилла и Мефодия, 6).

С 18:00 до 02:00 здесь запланированы программа «Музыка для арфы» и выступление джаз-бэнда, интерактивный квест по экспозициям музея и территории Верхнего города с розыгрышем призов, выставка «Анри Матисс. Взгляд» и просмотр документальных фильмов об этом французском художнике, мастер-класс по акварели и другие мероприятия.

Вторая программа пройдет в филиале «Городская художественная галерея произведений Л.Д. Щемелева» (ул. Революционная, 10) и арт-гостиной «Высокое место» (ул. Герцена 2А).

С 19:00 до 23:00 посетителям предложат квесты по выставкам и увлекательные ребусы, акварельный и текстильный мастер-классы, информационно-познавательный салон «Путешествие по необычным музеям».

Третья программа состоится в филиале «Музей «Лошицкая усадьба» (проезд Чижевских, 8-2).

С 18:00 до 23:00 тут пройдет мероприятие «Литературно-музыкальный лабиринт в Лошицкой усадьбе». Оно включает квест «Гастрономический детектив», музыкальную программу «Очарованье майских вечеров» и мастер-класс «Причудливый палантин».

Цена билета — 5 рублей.

Музей «Дом Ваньковичей»

Творческая программа «Волшебная ночь у Ваньковичей» начнется в 12:00 и закончится в 22:00.

Программа праздника включает сюжетно-игровые программы «Кафель», «Язык веера» и «Святилище, где дышит тень оливы», квест-игру «В гостях у Эдварда Ваньковича», мастер-класс по изготовлению макета музея, театр теней и салон астрологического прогноза.

Цена билета: для взрослых — 4 рубля; для детей и студентов — 2 рубля.





АRT Фабрика

Творческая мастерская «АРТ-Фабрика» находится в историческом здании минской Фабрики-кухни (ул. Свердлова, 2).

В рамках «Ночи музеев» с 18:00 до 23:00 здесь состоится выставка фотографа DASHA ART, а также мастер-класс по InkART (алкогольные чернила), PetriART и FluidArt (техника жидкого акрила).

Кроме того, АRT Фабрика предложит две лекции — «Сквозь эпоху. История минской Фабрики-кухни» (историк Антон Денисов) и «Конструктивизм: стиль архитектуры и стиль мышления» (искусствовед Татьяна Бембель).

Посетители также увидят перформанс и примут участие в арт-арома проекте «Запах цвета».

Вход бесплатный.





Зоологический музей БГУ

В международной «Ночи музеев» также будет участвовать (впервые в своей истории) один из крупнейших естественно-исторических музеев Беларуси — Зоологический музей БГУ.

Он находится по адресу: ул. Курчатова, 10; первый этаж, аудитория 141; тел.: +375 17 209-58-13.

Кстати, музей является учебным, и поэтому возможность познакомиться с его экспозицией у сторонних посетителей есть не всегда.

С 12:00 до 19:00 музей проводит обзорную экскурсию и тематическую экскурсию «Ночные и сумеречные обитатели дикой природы».

Цена билетов: для школьников — 4,10 рубля, для студентов — 4,40 рубля, для других посетителей — 4,60 рубля.

Дошкольники, сотрудники БГУ, сотрудники музеев, учащиеся школ-интернатов, участники ВОВ и инвалиды могут посетить «Ночь музеев» в Зоологическом музее БГУ бесплатно.

Сделать фотографии в музее можно за 1,60 рубля.

Музей Аливарии

22 мая некоторые музеи предложат своим участникам не только большую культурную программу, но и фуд-корт с едой и напитками, как например, Дворец искусства.

Но есть в столице музей, который готов в эту ночь угостить еще и пивом, о чем смело и по праву заявляет в своей культурной афише.

Музей Аливарии в рамках «Ночи музеев» проведет лекцию о «пивных ведьмах» — о том, например, как варили первые зелья, какие использовали травы и какое отношение котел, метла и остроконечная шляпа имели к средневековым женщинам-пивоварам.

Лекция начнется в 20:30 и будет бесплатной. Но поскольку количество мест в музее ограничено, посетителей просят предварительно записаться по телефону +375 29 500 17 55.