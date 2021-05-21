Кто должен уступить: выезжающий на кольцо или съезжающий с кольца? (видео)

Источник материала: Onliner

Одна из вечных проблем радиально-кольцевой планировки города. Каждое транспортное кольцо имеет массу съездов и заездов. Зачастую в этих местах происходят конфликты из-за споров в очередности проезда. Один из них — на первом транспортном кольце — был зафикисрован на видео.

Место действия — пересечение ул. Домашевской (часть кольца) и ул. Карла Либкнехта. Водитель хетчбэка стремился попасть на главную дорогу и покинуть полосу, уводящую на съезд, уже начал перестроение. При этом вынудил автомобилистов, ехавших по ул. Домашевской, тормозить, как говорится, «в пол». Едва не произошло попутное столкновение.

Ситуация на самом деле однозначная. Все подобные выезды оборудованы знаками приоритета. Знак на указанном перекрестке и был установлен для того, чтобы водители, едущие по маршруту хетчбэка и автора видео, уступали перестраивающимся машинам. Более того, сразу за знаком можно заметить разметку 1.13, которая точно определяет место, где нужно остановиться, чтобы пропустить авто, движущиеся по кольцу.