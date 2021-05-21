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Заброшенный аэровокзал под Гродно спустя 11 лет все-таки продали с аукциона. Он обошелся новому владельцу в 185 рублей

21.05.2021 09:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Недостроенный аэровокзал в агрогородке Обухово, что в 15 км от Гродно, все-таки приобрели на аукционе. До этого его безуспешно пытались продать  более 11 лет. «Вечерний Гродно» пообщался с его новым хозяином — единственным участником торгов.

Кто и за сколько купил обуховский аэровокзал?

По условиям, если на аукцион регистрируется один участник, то торги не проводятся, а с единственным претендентом сразу заключается договор купли-продажи. Так и произошло в случае с аэровокзалом.

Единственным покупателем оказался владелец крупной гродненской логистической компании. За весь комплекс он в итоге заплатит всего 185 рублей. Такая небольшая сумма объясняется просто: изначально комплекс стоил 6 базовых величин (174 рубля), а так как торги не состоялись, к этой сумме приплюсовали 5%.

Заброшенный аэровокзал под Гродно спустя 11 лет все-таки продали с аукциона. Он обошелся новому владельцу в 185 рублей

Как рассказал сам бизнесмен Олег, пока в его планах построить на этом месте транспортно-логистический центр, где будут накапливаться грузы, перевозимые по воздуху. Однако это не окончательное решение:

— Говоря по-простому — мы еще не знаем, что делать с этим зданием. Сначала надо сделать его обследование, чтобы понимать, в каком техническом состоянии оно находится. Нам нужно знать, можно ли с ним проводить реконструкцию или надо вовсе сносить, поэтому от результатов обследования будет зависеть дальнейшее решение по объему и строительству ТЛЦ, — отметил новый собственник.

Заброшенный аэровокзал под Гродно спустя 11 лет все-таки продали с аукциона. Он обошелся новому владельцу в 185 рублей

А что говорят условия аукциона?

По условиям целевое назначение земельного участка можно изменить и построить объект административно-хозяйственного, гостиничного назначения. Важное условие — до окончания строительства его нельзя перепродавать, кроме как передать в собственность государства.

Новый владелец получит земельный участок площадью 1,14 гектара и инфраструктуру аэровокзала в аренду на 51 год. С момента заключения договора купли-продажи покупатель должен за два года разработать проект и за четыре — реконструировать и ввести в эксплуатацию здание.

Заброшенный аэровокзал под Гродно спустя 11 лет все-таки продали с аукциона. Он обошелся новому владельцу в 185 рублей
Предпринимательскую деятельность нужно начать не позже полугода после ввода в эксплуатацию и вести ее не менее трех лет.

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Теги: Гродно
 
 
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Недостроенный аэровокзал в агрогородке Обухово, что в 15 км от Гродно, все-таки приобрели на аукционе. До этого его безуспешно пытались продать  более 11...
 
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