Интернет-вымогатели получили $40 миллионов выкупа от страховой

Источник материала: Onliner

Одна из крупнейших американских страховых компаний заплатила выкуп в размере $40 млн хакерам-вымогателям, заблокировавшим компьютерную сеть фирмы. Как сообщает Bloomberg, пострадавшей стороной стала CNA Financial, которая отправила хакерам деньги в марте. В CNA отказались комментировать информацию о выкупе, заявив лишь, что действовали согласно закону и существующим рекомендациям.

Некоторые сегменты сети компании, вероятно, были атакованы программным обеспечением, блокирующим доступ к данным, шифруя их. В таких случаях преступники требуют выплату, после чего обещают вернуть доступ к информации. Как утверждают в CNA, клиентская информация осталась сохранной.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, вероятно, использовали Phoenix CryptoLocker для вымогательств денег. Под ударом оказалось 15 тыс. устройств, подключенных к VPN-сети CNA.