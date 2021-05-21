Определились соперницы белорусских волейболисток на чемпионате Европы





Белорусские волейболистки / bvf.by





Стали известны соперницы белорусских волейболисток в финальной части чемпионата Европы. Это сборные Хорватии, Италии, Словакии, Венгрии и Швейцарии. Жеребьёвка прошла в четверг в Белграде. Белоруски попали в группу С, матчи которой пройдут в Задаре (Хорватия).





Чемпионат Европы пройдет в августе-сентябре 2021-го в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. На первом этапе 24 команды разделены на четыре группы. В плей-офф выйдут четыре лучшие сборные из группы.



