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Определились соперницы белорусских волейболисток на чемпионате Европы
Источник материала: Партизан
Стали известны соперницы белорусских волейболисток в финальной части чемпионата Европы.
Белорусские волейболистки / bvf.by
Стали известны соперницы белорусских волейболисток в финальной части чемпионата Европы. Это сборные Хорватии, Италии, Словакии, Венгрии и Швейцарии. Жеребьёвка прошла в четверг в Белграде. Белоруски попали в группу С, матчи которой пройдут в Задаре (Хорватия).
Чемпионат Европы пройдет в августе-сентябре 2021-го в Сербии, Хорватии, Болгарии и Румынии. На первом этапе 24 команды разделены на четыре группы. В плей-офф выйдут четыре лучшие сборные из группы.
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Стали известны соперницы белорусских волейболисток в финальной части чемпионата Европы.
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