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В Минске задержали двух бывших милиционеров, уволившихся из-за несогласия с ситуацией в стране после выборов
Источник материала: Партизан
Это Егор Емельянов
Как рассказывает его супруга Марина, за ним около 18.00 на работу (он — фитнес-инструктор) пришли неизвестные люди в гражданской одежде и забрали. Мужчина сейчас на Окрестина. Причина задержания жене неизвестна.
Накануне сообщалось о задержании Дмитрия Кулаковского. Он также на Окрестина.
Емельянов и Кулаковский попали в число бывших силовиков, которых ранее лишили званий, сообщает TUT.BY.
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В Минске задержали двух бывших милиционеров, уволившихся из-за несогласия с ситуацией в стране после выборов
Оба находятся на Окрестина, сообщает TUT.BY.
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