В Минске задержали двух бывших милиционеров, уволившихся из-за несогласия с ситуацией в стране после выборов

Как рассказывает его супруга Марина, за ним около 18.00 на работу (он — фитнес-инструктор) пришли неизвестные люди в гражданской одежде и забрали. Мужчина сейчас на Окрестина. Причина задержания жене неизвестна.





Накануне сообщалось о задержании Дмитрия Кулаковского. Он также на Окрестина.





Емельянов и Кулаковский попали в число бывших силовиков, которых ранее лишили званий, сообщает TUT.BY.







