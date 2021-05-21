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Зеленский сообщил, что Украина и РФ ведут переговоры о встрече президентов

21.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия и Украина ведут переговоры об организации встречи президентов двух стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.


Украинский президент отказался давать характеристики Путину - которого многие украинские политики называют агрессором и преступником, - сказав: "Если я теми или иными словами буду увеличивать возможность эскалации, я этого себе не прощу. Для меня приоритет - закончить войну, а потом уже поговорим, что о ком я откровенно думаю".

Он также выразил надежду на поддержку зарубежных партнёров Украины, но при этом отметил, что Германия и Франция "в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России", а США могут это сделать в связи с возможной встречей президентов США и России.

Позже эту информацию подтвердил Кремль. "Действительно, контакты ведутся. С нашей стороны Дмитрий Козак принимает участие, есть наброски возможных тем к обсуждению. Процесс идет непросто. Пока наброски, широкими мазками. Это гипотетический набросок к гипотетической встречи, даты нет", - цитирует РБК пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Позднее в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для встречи Зеленского с Путиным. По его словам, встреча состоится, если на ней будут обсуждаться Крым и Донбасс.

Кулеба подчеркнул, что Зеленский будет "очень жестко отстаивать украинские интересы" на возможной встрече, сроки проведения которой он не уточнил. "Я не могу ставить какие-то конкретные дедлайны. Встреча состоится тогда, когда мы в Киеве убедимся, что на этой встрече сможем проговорить вопросы, которые для нас являются ключевыми", - заявил министр.

О возможности такой встречи Зеленский говорил в конце апреля, заявив, что она могла бы состояться в Донбассе, где продолжается вооруженный конфликт.

"Господин Путин, я готов предложить вам встретиться в любой точке Донбасса, где идет война", - сказал он. Путин в ответ пригласил Зеленского в Москву, после чего публично возможность встречи не обсуждалась.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников указал, что встреча не может пройти в Москве, так как "во время войны" украинский лидер не должен ехать в столицу "страны-агрессора".

Сам Зеленский в интервью Financial Times говорил, что место проведения переговоров с Путиным не имеет значения, так как "речь идет о содержании". Позже он сообщил, что поручил главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу.
В последний раз Путин и Зеленский встречались в 2019 году в Париже на саммите "нормандской четверки" - глав государств России, Украины, Франции и Германии, которые собрались, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование ситуации в Донбассе.
 
 
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Россия и Украина ведут переговоры об организации встречи президентов двух стран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции президент Украины Владимир...
 
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