















Соглашение с "Динамо" у Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета. Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул коллектив, и "Динамо" официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.





отмечает meta-ratings.com.ua. При этом долги по зарплате Хачериди клуб закрыл, иначе команда не получила бы лицензию на участие в национальном чемпионате. Сторона украинского футболиста настаивает на выплате компенсации. Если новое руководство "Динамо" откажется выполнять эти условия, дело будет рассматриваться в суде, вплоть до подачи документов в CAS,meta-ratings.com.ua.





В минувшем сезоне в чемпионате Беларуси 33-летний украинец сыграл 16 матчей.



