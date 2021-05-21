Наличка, маркировка товара: что угрожает малому бизнесу в Беларуси?

Что изменится?

С 8 июля этого года индивидуальным предпринимателям хотят запретить покупку товара за наличные деньги за рубежом. Их хотят перевести на безналичный расчет, предлагая покупать валюту на биржевых торгах. И только с ней ехать за товаром.

Также с 8 июлядля ИП вводится маркировки отслеживаемости товара — электронные накладные. Кроме того, от предпринимателей будут требовать маркировать товар идентификационными знаками, иначе ввезти его в Беларусь легально уже не получится. Штрих-кодов, на ввозимых товарах будет недостаточно — вся информация о ввозимом товаре обязательно должна будет находиться в электронной базе. Контролирующие и проверяющие госорганы нашей страны хотят, чтобы в электронной базе имелась подтверждающая информация от стороны, реализовавшей этот товар.

«В Беларуси станет больше безработных»

Лидер РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко уверен, если нововведения все-таки будут приняты, то индивидуальных предпринимателей в Беларуси станет меньше на порядок. Вот как он это объясняет:

— Индивидуальным предпринимателям пытаются усложнить жизнь, — говорит наш собеседник.— Самым болезненным нововведением станет запрет покупки товара за рубежом за безналичный расчет. Не секрет, что большинство товара, которым торгуют белорусские ИП, куплен на рынках в России. По нашим данным, таких — 74% .





Инфографика:perspektyva.org

И раньше это работало так: приехал белорус в условный Смоленск, рассчитался за три сумки обуви или кофт и поехал продавать их к себе домой. Но с 8 июля так уже не получится: по новым правилам белорусский «ипэшник» должен будет сначала участвовать в торгах на бирже, чтобы купить валюту для безналичных расчетов, затем ехать в тот же Смоленск и искать того, кто по безналу ему продаст три сумки обуви. Я вам скажу, что схема работы, в которую хотят встроить белорусский малый бизнес, нереальна к исполнению. Кто будет возиться с «безналом» ради трех сумок обуви и десяти кофт?

Даже, если представить, что этот механизм будет соблюден, то на выходе эти кофты будут стоить, как золото.

Что касается, «электронных накладных», то проблема здесь в следующем: нашим предпринимателям не всегда удасться получить согласие от партнера на то, чтобы информация о товаре была внесена в электронную базу. Учитывая низкую культуру исполнения законов в РФ, неудивительно, почему наши индивидуальные предприниматели не смогут работать по новым правилам маркировки и прослеживаемости товаров, а также в условиях запрета наличных расчетов за рубежом. Ведь чтобы российские партнеры дали все документы, они обязаны показать весь путь: от покупки до реализации, а вот с этим там как раз большие проблемы, ибо как объяснить разницу цен на импортные вещи при одинаковом таможенном законодательстве?

Если называть вещи своими именами, то обычного белорусского индивидуального предпринимателя в части обязательств, пытаются поставить рядом с крупным предприятием. Но одно дело, когда предприятие поставляет товар в Беларусь вагонами, здесь конечно есть смысл участвовать в биржевых торгах за безнал и проходить процедуру электронной маркировки товара, а другое дело, когда речь идет о нескольких сумках ширпотреба, ввозимого в Беларусь.

К чему могут привести новшества?

Ответ очевиден: конкуренции в предпринимательской среде станет меньше, а безработных в Беларуси — больше.

Не все смогут работать в новых условиях, проще будет закрыть дело.

Мне понятна цель, которую преследует государство: и в Министерстве по налогам и сборам, и в Нацбанке и в Совмине хотят контролировать малый бизнес. Все эти нововведения подаются под тем «соусом», что в Беларуси станет меньше «серых» схем. Но эффект будет обратным — доля теневой экономики в стране возрастет. Для того, чтобы выжить и что-то заработать, индивидуальные предприниматели будут вынуждены уходить в тень, не показывая государству свои доходы.

Почему важно оставить все, как есть?

Сейчас РОО «Перспектива» пытается найти компромисс с властями: на завтра в Минэкономики запланировано заседание рабочей группы, которая будет рассматривать проблемные для ИП вопросы. Приглашен туда и Шумченко. Вот что он говорит накануне этой встречи:

— Наша позиция заключается в следующем: если государство и на самом деле готово сохранить малый бизнес, то от введения новшеств нужно отказаться, — говорит собеседник. — Не все индивидуальные предприниматели о них знают, людям нужен переходный период, чтобы принять новые правила игры. Хотя, совсем недавно мы получили письмо из МНС Беларуси, в котором сказано, что налоговики начнут массовые проверки ИП с уже 1 июля. Собираются проверять как раз то, как ввезен товар и за какие деньги он приобретен. В случае выявления нарушений, будут штрафовать.

Кроме того, более 700 индивидуальных предпринимателей отправили обращения в Совмин Беларуси, в которых говорится о том, что рассматривают вариант закрытия собственного бизнеса до тех пор, пока в стране не будут действовать приемлемые правила для его ведения.



