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Три фуры сгорели дотла в Волковыске – видео

21.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Первым пожар заметил сторож местного горгаза и позвонил в РОЧС в полчетвертого утра, рассказала Sputnik официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская.

Грузовики находились на неохраняемой стоянке, а огонь тушили несколько пожарных расчетов. Горели сразу три фуры – DAF ATI, Mercedes Actros и Volvo.

В первой пламя повредило моторный отсек, салон и полуприцеп, у Mercedes Actros полностью выгорел моторный отсек, салон, кузов и полуприцеп, в Volvo - моторный отсек, салон, кузов, полуприцеп и резиновые покрышки в полуприцепе.

"Горгаз находится рядом с местом происшествия, на отблески пламени неподалеку первым обратил внимание сторож. Спасатели потушили буквально за 15 минут", - уточнила собеседница.

Причину пожара сейчас устанавливает Следственный комитет.

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В райцентре под Гродно прошедшей ночью загорелись три грузовых автомобиля. Как это случилось, пока неизвестно. Смотрите на видео, как тушили пламя спасатели.
 
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