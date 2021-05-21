Три фуры сгорели дотла в Волковыске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первым пожар заметил сторож местного горгаза и позвонил в РОЧС в полчетвертого утра, рассказала Sputnik официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская.

Грузовики находились на неохраняемой стоянке, а огонь тушили несколько пожарных расчетов. Горели сразу три фуры – DAF ATI, Mercedes Actros и Volvo.

В первой пламя повредило моторный отсек, салон и полуприцеп, у Mercedes Actros полностью выгорел моторный отсек, салон, кузов и полуприцеп, в Volvo - моторный отсек, салон, кузов, полуприцеп и резиновые покрышки в полуприцепе.

"Горгаз находится рядом с местом происшествия, на отблески пламени неподалеку первым обратил внимание сторож. Спасатели потушили буквально за 15 минут", - уточнила собеседница.

Причину пожара сейчас устанавливает Следственный комитет.

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