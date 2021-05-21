|
Три фуры сгорели дотла в Волковыске – видео
21.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Первым пожар заметил сторож местного горгаза и позвонил в РОЧС в полчетвертого утра, рассказала Sputnik официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская.
Грузовики находились на неохраняемой стоянке, а огонь тушили несколько пожарных расчетов. Горели сразу три фуры – DAF ATI, Mercedes Actros и Volvo.
В первой пламя повредило моторный отсек, салон и полуприцеп, у Mercedes Actros полностью выгорел моторный отсек, салон, кузов и полуприцеп, в Volvo - моторный отсек, салон, кузов, полуприцеп и резиновые покрышки в полуприцепе.
"Горгаз находится рядом с местом происшествия, на отблески пламени неподалеку первым обратил внимание сторож. Спасатели потушили буквально за 15 минут", - уточнила собеседница.
Причину пожара сейчас устанавливает Следственный комитет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В райцентре под Гродно прошедшей ночью загорелись три грузовых автомобиля. Как это случилось, пока неизвестно. Смотрите на видео, как тушили пламя спасатели.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)