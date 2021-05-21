Не дает денег на Chanel: Петросяна обвинили в экономии на жене

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российского юмориста Евгения Петросяна обвинили в жадности: поклонники решили, что артист экономит на молодой супруге Татьяне Брухуновой.

Новая избранница звезды "Аншлага" давно заявляла, что очень любит моду. Это подтверждает ее Instagram, пестрящий многочисленными образами и модными находками. И хотя фанаты не всегда признают вкус молодой матери, они все также продолжают отслеживать изменения в ее гардеробе, подмечая скрытые детали.

Вот и на этот раз Брухунова похвасталась новым нарядом и спровоцировала критику - на этот раз в сторону мужа: Петросяна обвинили в экономии на своей возлюбленной.

На новом снимке в Instagram инстадива предстала в черном платье российского бренда с ярким рисунком в виде матрешек. Свой образ Брухунова разбавила белыми кедами, голубой сумкой и любимыми солнцезащитными очками.

"Кажется, я начала челлендж. Теплый день - новое платье", - подписала Татьяна свою фотографию, сделанную в парке, не ожидая, что один из комментариев подписчиц удивит ее.

"А почему вам муж не дает деньги на Chanel?" - начала поклонница, добавив, что на Татьяне явно "экономят". Также девушка попыталась узнать, почему Брухунова не покупает дорогие бренды и не носит "Картье". Татьяна поспешила поставить девушку на место и заявила, что не интересовалась чужим мнением о дизайне.

Напомним, что недавно молодая жена Петросяна также показала, как сатирик испортил ей фотосессию , а после - запела и шокировала сеть.

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