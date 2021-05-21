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Белорусские нефтепродукты уже в портах РФ, о чем не удалось договориться?

21.05.2021 10:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Кто выиграет от переориентации экспорта белорусских нефтепродуктов из Прибалтики в российские порты, разбирались эксперты из Минска и Москвы в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

По мнению участников, на фоне политических противоречий с Западом и введенных санкций Минск при поддержке России принял решение обезопасить экспортные риски.

"Если раньше в первую очередь стояли вопросы логистических рисков – доставки, то как мы видим в условиях обострения политических противоречий между ключевыми центрами силы происходит рост политических рисков", – пояснил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. 

Крупный прибалтийский кластер перевалки черед морские порты товаров основных бюджетообразующих предприятий на фоне противоречий с ЕС стал слишком уязвим. Как отмечают эксперты, вполне вероятно, что по каким-то надуманным причинам грузы могли бы "заморозить" в порту и не доставить потребителю. 

"Однозначно было принято правильное решение, которое минимизирует политически риски, связанные с блокировкой доставки грузов через прибалтийские порты. Переориентация на порты союзного государства обеспечит тем самым безопасность доставки грузов и выполнение своих обязательств перед партнерами", – отметил Авдонин.

По мнению экспертов, кризис отношений с ЕС только ускорил интеграционные процессы Беларуси и России. Новая логистическая схема транспортировки белорусских нефтепродуктов была ожидаема, подчеркивают экономисты. Решение официального Минска стало логическим последствием реализации соглашений о создании Союзного государства от 1996 года. 

© Sputnik / Максим Богодвид
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"Безусловно, если следовать этой стратегии, то любые экономические процессы должны сопровождать некие интеграционные процедуры. Переориентация будет соответствовать требованиям национальной безопасности, обеспечения суверенитета, развития экономического сотрудничества в сфере диверсификации рисков", – пояснил сотрудник Национальной академии наук Республики Беларусь, кандидат экономических наук Александр Козлов.

Нефтепродукты везут в порты по железной дороге. Если логистическая цепочка окажется устойчивой, Беларусь рассчитывает построить собственные перевалочные терминалы. Российские эксперты считают, что есть и менее затратный вариант транспортировки.

"Были планы строительства нефтепродуктопровода, но как видим, пока по линейке продуктов, которые пошли на переориентацию, в основном превалирует мазут и газойль. Конечно, их выгоднее перевозить по железной дороге. Если речь пойдет в дальнейшем и по дизелю, то тогда возможно использование трубы, и это экономически еще более выгодно будет", – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации Игорь Юшков.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь планирует строить свой порт на территории РФ, Москва предлагает протянуть нефтепродуктопровод.
 
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