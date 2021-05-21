Белорусские нефтепродукты уже в портах РФ, о чем не удалось договориться?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Кто выиграет от переориентации экспорта белорусских нефтепродуктов из Прибалтики в российские порты, разбирались эксперты из Минска и Москвы в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь .

По мнению участников, на фоне политических противоречий с Западом и введенных санкций Минск при поддержке России принял решение обезопасить экспортные риски.

"Если раньше в первую очередь стояли вопросы логистических рисков – доставки, то как мы видим в условиях обострения политических противоречий между ключевыми центрами силы происходит рост политических рисков", – пояснил аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Крупный прибалтийский кластер перевалки черед морские порты товаров основных бюджетообразующих предприятий на фоне противоречий с ЕС стал слишком уязвим. Как отмечают эксперты, вполне вероятно, что по каким-то надуманным причинам грузы могли бы "заморозить" в порту и не доставить потребителю.

"Однозначно было принято правильное решение, которое минимизирует политически риски, связанные с блокировкой доставки грузов через прибалтийские порты. Переориентация на порты союзного государства обеспечит тем самым безопасность доставки грузов и выполнение своих обязательств перед партнерами", – отметил Авдонин.

По мнению экспертов, кризис отношений с ЕС только ускорил интеграционные процессы Беларуси и России. Новая логистическая схема транспортировки белорусских нефтепродуктов была ожидаема, подчеркивают экономисты. Решение официального Минска стало логическим последствием реализации соглашений о создании Союзного государства от 1996 года.

"Безусловно, если следовать этой стратегии, то любые экономические процессы должны сопровождать некие интеграционные процедуры. Переориентация будет соответствовать требованиям национальной безопасности, обеспечения суверенитета, развития экономического сотрудничества в сфере диверсификации рисков", – пояснил сотрудник Национальной академии наук Республики Беларусь, кандидат экономических наук Александр Козлов.

Нефтепродукты везут в порты по железной дороге. Если логистическая цепочка окажется устойчивой, Беларусь рассчитывает построить собственные перевалочные терминалы. Российские эксперты считают, что есть и менее затратный вариант транспортировки.

"Были планы строительства нефтепродуктопровода, но как видим, пока по линейке продуктов, которые пошли на переориентацию, в основном превалирует мазут и газойль. Конечно, их выгоднее перевозить по железной дороге. Если речь пойдет в дальнейшем и по дизелю, то тогда возможно использование трубы, и это экономически еще более выгодно будет", – отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Российской Федерации Игорь Юшков.

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