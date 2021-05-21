В Беларуси стало больше людей гибнуть на пожарах

МЧС фиксирует все новые и новые случаи на пожарах, произошедших на территории Беларуси.



Фото носит иллюстративный характер

Так, за минувшие дежурные сутки ведомство сообщило еще о двух жертвах огня: накануне рано утром в Горках скончался 49-летний мужчина, получивший ожоги 5 мая, а поздно вечером в деревне Куриловцы (Щучинский район) на пожаре погиб 38-летний сельчанин.

Всего с начала года огонь унес уже 328 жизней (за аналогичный период прошлого года — 298).