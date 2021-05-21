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В Беларуси стало больше людей гибнуть на пожарах
Источник материала: Навiны
МЧС фиксирует все новые и новые случаи на пожарах, произошедших на территории Беларуси.
Так, за минувшие дежурные сутки ведомство сообщило еще о двух жертвах огня: накануне рано утром в Горках скончался 49-летний мужчина, получивший ожоги 5 мая, а поздно вечером в деревне Куриловцы (Щучинский район) на пожаре погиб 38-летний сельчанин.
Всего с начала года огонь унес уже 328 жизней (за аналогичный период прошлого года — 298).
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МЧС фиксирует все новые и новые случаи на пожарах, произошедших на территории Беларуси.
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