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Сотрудниками таможни выявлена схема незаконного ввоза полуприцепов на территорию ЕАЭС

21.05.2021 10:35 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудниками таможни выявлена схема незаконного ввоза полуприцепов на территорию ЕАЭС, возбуждены уголовные дела. По информации ГТК, перевозчики вносили в документы недостоверные сведения о коде товара. Под видом обычных полуприцепов-рефрижераторов ввозились холодильники, подлежащие ветеринарному контролю и требующие при их ввозе разрешение компетентного органа. Схему организовали жители Гродненского района. Установлено, что таким образом с территории Польши было перевезено более 30 полуприцепов. Стоимость товара составила более 270 тыс. рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Сотрудниками таможни выявлена схема незаконного ввоза полуприцепов на территорию ЕАЭС, возбуждены уголовные дела. По информации ГТК, перевозчики вносили в...
 
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