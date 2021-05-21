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Смартфон Pixel 6 Pro показали на рендерах целиком

21.05.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появился очередной набор рендеров смартфона Pixel 6 Pro, который ранее уже светился в сети. На этот раз изображения демонстрируют дополнительные детали и показывают мобильник целиком. Подтверждается информация о том, что смартфон, вероятно, получит загнутый по периметру экран — подобное когда-то было в моде, однако затем многие производители вернулись к плоским дисплеям.

Диагональ дисплея Pixel 6 Pro составит, согласно предварительным данным, 6,67 дюйма, он получит OLED-матрицу. Данных о частоте обновления экрана на данный момент нет. Озвучиваются и габариты устройства — 163,9×75,8×8,9 мм.

Смартфон Pixel 6 Pro показали на рендерах целиком

Смартфон Pixel 6 Pro показали на рендерах целиком

Смартфон Pixel 6 Pro показали на рендерах целиком

Смартфон Pixel 6 Pro показали на рендерах целиком

Скорее всего, как и Pixel 5, новую модель оснастят двумя спикерами и беспроводной зарядкой. Не исключено, что смартфон получит чип фирменной разработки Google — он фигурирует под кодовым обозначением Whitechapel.

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В сети появился очередной набор рендеров смартфона Pixel 6 Pro, который ранее уже светился в сети. На этот раз изображения демонстрируют дополнительные детали и...
 
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