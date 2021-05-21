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Зацепер? Ворона проехала два километра на щетке Volkswagen (видео)
Источник материала: Onliner
В Гродно ворона более двух километров ехала на Volkswagen Golf, ловко держась за щетку заднего стекла. По словам девушки-водителя, она всю дорогу ее видела: «Мне было интересно, когда же ворона улетит. Но ближе к дому птичка стала лапой стучать по стеклу и не улетала, как будто приклеилась».
«Впервые с этой птичкой мы встретились на парковке, —
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В Гродно ворона более двух километров ехала на Volkswagen Golf, ловко держась за щетку заднего стекла. По словам девушки-водителя, она всю дорогу ее видела: «Мне было...
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