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Зацепер? Ворона проехала два километра на щетке Volkswagen (видео)

21.05.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Гродно ворона более двух километров ехала на Volkswagen Golf, ловко держась за щетку заднего стекла. По словам девушки-водителя, она всю дорогу ее видела: «Мне было интересно, когда же ворона улетит. Но ближе к дому птичка стала лапой стучать по стеклу и не улетала, как будто приклеилась».

«Впервые с этой птичкой мы встретились на парковке, — рассказала сайту AutoGrodno автовладелица Анна. — Когда я выходила из магазина, она уже сидела на машине. На мои попытки ее согнать не реагировала, как будто приклеилась. Так я решила, что во время движения она улетит. Но нет, ехала со мной до самого дома. А это более двух километров. Было весело, особенно в конце поездки, когда она, держась одной лапой, второй стала стучать в стекло. Улетела только во дворе».

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно ворона более двух километров ехала на Volkswagen Golf, ловко держась за щетку заднего стекла. По словам девушки-водителя, она всю дорогу ее видела: «Мне было...
 
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