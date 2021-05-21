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Помните наклонившийся 300-метровый небоскреб в Китае? Эксперты уверяют, что с ним все нормально (обновлено)

21.05.2021 10:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Небоскребы вдохновляют и завораживают. Но порой эффектные «столбики» становятся источником проблем: еще не стерлась из памяти история, как лондонский гигант «зажарил» припаркованный неподалеку автомобиль, а элитная высотка в Нью-Йорке превратила жизнь миллионеров в кошмар. Сегодня «высокие» новости пришли из Китая: в городе Шэньчжэнь 300-метровый небоскреб (один из самых высоких во всей Поднебесной) зажил своей (и очень активной) жизнью. Все произошло в районе 13 часов по местному времени. Момент удалось запечатлеть на видео.

Что это было и почему верхушка небоскреба начала плясать, пока так и не выяснили. Но страху на горожан этот случай нагнал капитально, заставив жителей моментально эвакуироваться, а всех, кто находился поблизости, бежать куда глаза глядят. Уже через полтора часа все здание опустело и было закрыто, а дорожное движение возле него перекрыто.

Очевидцы говорят, что 300-метровое здание, построенное в 2000 году, сначала стало дрожать, а потом накренилось. В ходе инцидента физически никто не пострадал, но в копилку фобий явно добавилась еще одна.

Эксперты: показатели находятся в норме

Управление по чрезвычайным ситуациям в китайском Шэньчжэне назвало возможные причины, из-за которых наклонился небоскреб SEG Plaza, сообщает газета The South China Morning Post.  Эксперты оценили частоту вибрации здания, скорость наклона и погодные условия и заключили, что показатели находятся в норме. Сотрудники ведомства предположили, что инцидент мог произойти из-за ряда факторов: воздействия ветра, проходящих под небоскребом линий метро и разницы температур внутри строения и на улице.

По информации властей, на данный момент конструкция не представляет опасности. Специалисты продолжают расследовать причины произошедшего. После завершения проверки горожанам расскажут о результатах. Однако небоскреб по-прежнему закрыт для посетителей.

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Небоскребы вдохновляют и завораживают. Но порой эффектные «столбики» становятся источником проблем: еще не стерлась из памяти история, как лондонский гигант...
 
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