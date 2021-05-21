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Вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими группировками (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня в 2 часа ночи по минскому времени при посредничестве Египта вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими формированиями в секторе Газа. Перед началом перемирия стороны обменялись ударами.
Армия обороны Израиля в Twitter аккуратно информирует об уничтоженных объектах и командирах противника.
В течение дня ЦАХАЛ уничтожил несколько площадок для палестинских БПЛА.
Также пресс-служба рассказывает об обстрелах со стороны Газы. ЦАХАЛ сообщил о 40 ракетах, пущенных из анклава по югу Израиля начиная с полуночи и до начала перемирия, ни одна не нанесла ущерба. Всего же с понедельника насчитали 4340 пусков (некоторые снаряды упали на территории анклава).
В свою очередь, непосредственно перед заявленным прекращением огня, десятки израильских самолетов и беспилотников были подняты в воздух. «Мы предупредили ХАМАС, что в случае обстрела атакуем десятки целей», — сказал официальный представитель ЦАХАЛа Хеди Зильберман.
Сейчас израильское командование снимает «оборонительные» ограничения для гражданских, живущих в примыкающих к Газе поселениях. Но по-прежнему призывает быть осторожными на открытой местности.
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Сегодня в 2 часа ночи по минскому времени при посредничестве Египта вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими формированиями в секторе...
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