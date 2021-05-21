Вступило в силу перемирие между Израилем и палестинскими группировками (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в 2 часа ночи по минскому времени при посредничестве Египта вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими формированиями в секторе Газа. Перед началом перемирия стороны обменялись ударами.

Армия обороны Израиля в Twitter аккуратно информирует об уничтоженных объектах и командирах противника.

מצורף תיעוד נוסף וקולות קשר מסיכול חוליית פעילי הנ"ט החמושה מוקדם יותר היום בזמן שנסעו ברכב בצפון רצועת עזה, בפעילות משותפת של צה"ל והשב"כ: pic.twitter.com/YxNFbzEsEb — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 20, 2021

В течение дня ЦАХАЛ уничтожил несколько площадок для палестинских БПЛА.

Также пресс-служба рассказывает об обстрелах со стороны Газы. ЦАХАЛ сообщил о 40 ракетах, пущенных из анклава по югу Израиля начиная с полуночи и до начала перемирия, ни одна не нанесла ущерба. Всего же с понедельника насчитали 4340 пусков (некоторые снаряды упали на территории анклава).

В свою очередь, непосредственно перед заявленным прекращением огня, десятки израильских самолетов и беспилотников были подняты в воздух. «Мы предупредили ХАМАС, что в случае обстрела атакуем десятки целей», — сказал официальный представитель ЦАХАЛа Хеди Зильберман.

Сейчас израильское командование снимает «оборонительные» ограничения для гражданских, живущих в примыкающих к Газе поселениях. Но по-прежнему призывает быть осторожными на открытой местности.