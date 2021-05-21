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На допрос в ДФР вызвали журналистку TUT.by Адарью Гуштын
Источник материала: Партизан
Она находится в статусе свидетеля по уголовному делу против сотрудников портала.
Напомним, на днях в квартире, где Адарья живет вместе со своим мужем, главредом «Нашей Нивы» Егором Мартиновичем прошел обыск — в рамках дела, не связанного «НН».
Тем временем за решеткой находятся 13 фигурантов дела TUT.by. Сегодня истекают 72 часа с момента их задержания — людей должны либо отпустить, либо предъявить им обвинения.
Кто это и где они сейчас:
- главный редактор Марина Золотова на Окрестина;
- генеральный директор Людмила Чекина на Окрестина;
- главная бухгалтер Анжела Асад в СИЗО КГБ;
- заместитель директора Ирина Рыбалко на Окрестина;
- руководитель разработчиков Алла Лопатка на Окрестина;
- юрист Екатерина Ткаченко на Окрестина;
- журналистка Елена Толкачева на Окрестина;
- редактор Ольга Лойко на Окрестина;
- директор Hoster.by Сергей Повалишев в СИЗО КГБ;
- директор RocketData Дарья Данилова в СИЗО КГБ;
- менеджер Андрей Авдеев на Окрестина;
- заместитель главного бугальтера Мария Новик на Окрестина;
- бывший юрист Ирина Костюченко на Окрестина;
- вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская под домашним арестом; не имеет отношения к порталу;
- заместитель директора по техническим вопросам Александр Дайнеко - неизвестно где.
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Она находится в статусе свидетеля по уголовному делу против сотрудников портала.
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