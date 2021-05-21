ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На допрос в ДФР вызвали журналистку TUT.by Адарью Гуштын

21.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Она находится в статусе свидетеля по уголовному делу против сотрудников портала.

Напомним, на днях в квартире, где Адарья живет вместе со своим мужем, главредом «Нашей Нивы» Егором Мартиновичем прошел обыск — в рамках дела, не связанного «НН».

Тем временем за решеткой находятся 13 фигурантов дела TUT.by. Сегодня истекают 72 часа с момента их задержания — людей должны либо отпустить, либо предъявить им обвинения.

Кто это и где они сейчас:

- главный редактор Марина Золотова на Окрестина;

- генеральный директор Людмила Чекина на Окрестина;

- главная бухгалтер Анжела Асад в СИЗО КГБ;

- заместитель директора Ирина Рыбалко на Окрестина;

- руководитель разработчиков Алла Лопатка на Окрестина;

- юрист Екатерина Ткаченко на Окрестина;

- журналистка Елена Толкачева на Окрестина;

- редактор Ольга Лойко на Окрестина;

- директор Hoster.by Сергей Повалишев в СИЗО КГБ;

- директор RocketData Дарья Данилова в СИЗО КГБ;

- менеджер Андрей Авдеев на Окрестина;

- заместитель главного бугальтера Мария Новик на Окрестина;

- бывший юрист Ирина Костюченко на Окрестина;

- вдова основателя TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская под домашним арестом; не имеет отношения к порталу;

- заместитель директора по техническим вопросам Александр Дайнеко - неизвестно где.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Она находится в статусе свидетеля по уголовному делу против сотрудников портала.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Любые выборы или референдум будут работать против власти"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by