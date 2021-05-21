На допрос в ДФР вызвали журналистку TUT.by Адарью Гуштын

Напомним, на днях в квартире, где Адарья живет вместе со своим мужем, главредом «Нашей Нивы» Егором Мартиновичем прошел обыск — в рамках дела, не связанного «НН».





Тем временем за решеткой находятся 13 фигурантов дела TUT.by. Сегодня истекают 72 часа с момента их задержания — людей должны либо отпустить, либо предъявить им обвинения.





Кто это и где они сейчас:



