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Следственный комитет получил доступ к системе видеонаблюдения
Источник материала: Партизан
Следственный комитет включен в число пользователей системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.
Соответствующий указ Лукашенко подписал 20 мая. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования.
Он вносит изменения в указ от 28 ноября 2013 года No 527 «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка».
Теперь, помимо МВД, КГБ, ГПК, ГТК, ДФР КГК, СБП и ОАЦ, пользователем системы с бесплатным доступом становится Следственный комитет.
При этом сама система может быть использована не только для наблюдения за состоянием общественной безопасности в интересах обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, других правонарушений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и для расследования преступлений, говорится в комментарии к указу.
Правительству поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим указом и принять иные меры по его реализации.
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Следственный комитет включен в число пользователей системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.
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