Следственный комитет получил доступ к системе видеонаблюдения









Соответствующий указ Лукашенко подписал 20 мая. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования.





Он вносит изменения в указ от 28 ноября 2013 года No 527 «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка».





Теперь, помимо МВД, КГБ, ГПК, ГТК, ДФР КГК, СБП и ОАЦ, пользователем системы с бесплатным доступом становится Следственный комитет.





При этом сама система может быть использована не только для наблюдения за состоянием общественной безопасности в интересах обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, других правонарушений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и для расследования преступлений, говорится в комментарии к указу.





Правительству поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим указом и принять иные меры по его реализации.