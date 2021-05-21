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Следственный комитет получил доступ к системе видеонаблюдения

21.05.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет включен в число пользователей системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.



Соответствующий указ Лукашенко подписал 20 мая. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу после его официального опубликования. 

Он вносит изменения в указ от 28 ноября 2013 года No 527 «О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка».

Теперь, помимо МВД, КГБ, ГПК, ГТК, ДФР КГК, СБП и ОАЦ, пользователем системы с бесплатным доступом становится Следственный комитет.

При этом сама система может быть использована не только для наблюдения за состоянием общественной безопасности в интересах обеспечения общественного порядка, профилактики, выявления (раскрытия) и пресечения преступлений, других правонарушений, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, но и для расследования преступлений, говорится в комментарии к указу.

Правительству поручено в трехмесячный срок обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим указом и принять иные меры по его реализации.
 
 
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Следственный комитет включен в число пользователей системы видеонаблюдения за состоянием общественной безопасности.
 
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