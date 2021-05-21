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"Это боль": тренер Гусов - об ассимилированных хоккеистах в сборной
Источник материала: Партизан
Беларусский специалист Андрей Гусов поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ
- Главный тренер сетует, что не хватает игроков для сборной. Это действительно так?
– А сколько «Динамо» выступает в КХЛ?
- С самого начала — уже тринадцать сезонов.
– Это нонсенс ведь. У нас же и внутренний чемпионат не слабый. Много игроков уехали в минорные американские лиги. Не могу комментировать слова или действия главного тренера сборной. Он, видимо, переживает перед стартом чемпионата мира, ведь тоже давно не был в деле, что называется, на фронте. В составе есть ассимилированные хоккеисты — россиянин, североамериканцы. Для меня как для тренера это боль.
За столько лет развития беларусского хоккея у нас до сих пор нет своих ребят, которые играли бы за главную команду страны. Куда пропадают выходцы из “молодежек”? Значит, что-то делаем неправильно или плохо работаем. Понятно, в Америке и России — поскольку это крупные страны — выбор большой, но, считаю, при наличии клуба во второй по силе лиге мира, такого национального чемпионата и при действующем институте сборных не выбрать 25 человек... Вмешиваются и травмы, кто-то отказывается выступать в сборной по своим причинам, но все же...
Паспортизация у нас была всегда, начиная со времен Мезина, Алексеева, Матушкина, Цыплакова. Хоккей, наверное, в стране вид спорта номер один, но за исключением Салея, Андриевского, Ковалева, Скабелки, Антоненко, Грабовского и Костицыных ярких звезд у нас не было.
Интересно, что из себя представляют сборники из Северной Америки. В клубах они играют неплохо, часто выделяются, а в других условиях я с ними не сталкивался, хотя и работал в юношеской, молодежной и немного в национальной командах. В те времена канадцам паспорта еще не давали. Как у них с патриотической составляющей и самоотдачей — судить трудно. В любом случае при солидных ежегодных вливаниях делать иностранцам спортивное гражданство — не есть хорошо, мягко говоря, – цитирует Гусова
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Беларусский специалист Андрей Гусов поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ
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