Петр Кузнецов: Очень интересные события начинают разворачиваться на фронте белорусско-российских отношений

пишет политический аналитик, основатель «Сильных новостей» и Mogilev.Online Петр Кузнецов. "Относительно недавно мы слышали заявления, что, мол, если европейцы введут санкции, то и мы им тут покажем: проверим все их здесь бизнесы и проекты и примем меры. Говорилось жестко и прямолинейно. Впрочем, к грозному тону Минска по отношению к Западу никому не привыкать,политический аналитик, основатель «Сильных новостей» и Mogilev.Online





- Насчет российских бизнес-интересов у нас так говорить не принято. Оно и понятно – может быть чревато. Существуют мнения о том, что московская верхушка именно деньги считает главной ценностью в жизни и многое указывает на то, что так оно и есть.





По-настоящему громкие, публичные конфликты на бизнес-почве с российскими игроками возникают лишь тогда, когда речь идет о вопросах, которые реально угрожают белорусским властям.





Вот прошлогодняя история с посадкой Бабарико и «войной» с «Белгазпромбанком» — тут все ясно: в Минске активность банкира восприняли как санкционированную в Москве попытку расшатать действующую политическую модель и сильно церемониться не стали.





Из более ранних вспоминается бодание с Керимовым вокруг калийной темы с арестом Баумгертнера. А вот больше подобного масштаба столкновений на почве бизнес-интересов за почти 30 лет «интеграции» как-то и в голову не приходит.





Потому что реальные деньги российских государственных структур либо олигархических компаний, чьи собственники близки к любой из башен Кремля – это не торговые войны «а-ля Онищенко».





А вот сегодня (20 мая - прим. БП) на совещании по вопросам развития Минска Лукашенко вдруг, достаточно неожиданно, прошелся по эффективности реализации в столице инвестпроектов. В частности, досталось неким иранским начинаниям на проспекте Независимости, а так же… «Газпрому» (опять «Газпром»!) за медленное строительство «Газпром-Центра» и за их забор, который приходится «терпеть».





Наверное, десятки, если не больше, иностранных и не только бизнесменов, имевших определенный опыт инвестиционной деятельности в РБ, могут рассказать, чем чреваты такие намеки. Как правило, белорусское государство с инвесторами не церемонится – забрать даже готовый объект может «на раз-два».





Сегодняшние высказывания выглядят почти как угрозы в адрес Европы, только, подозреваю, ради «дымовой завесы», чтоб не выглядело вообще уж откровенным наездом, приплели сюда еще и Иран.





заявление, что белорусские облигации на 1,3 миллиарда долларов, которые собираются разместить на Московской бирже, не будет покупать… да, тот самый «Газпромбанк» , только уже без приставки «Бел», самый, что ни на есть московский. Самое интересное, что незадолго до этого главред «Эха Москвы» Венедиктов, которого многие подозревают в доступе к инсайдам из Кремля, сделал, только уже без приставки «Бел», самый, что ни на есть московский.





И не только не будет, а еще и другим не порекомендует, что, на самом деле, если слова Венедиктова – правда, будет очень серьезным сигналом для всех, с учетом того, что «Газпромом» руководит верный соратник Путина Миллер.





То есть, опять же, если верить главреду, газпромовские структуры всерьез намерены сорвать планы Минска по привлечению биржевого финансирования из Москвы. Самое интересное в этом заявлении то, что, как утверждается, покупать облигации «Газпромбанк» не станет, пока в тюрьме находится тот самый Виктор Бабарико.





Ну и вишенка на торте: 66% акций «Эха Москвы» владеет кто? Правильно: все тот же «Газпром».





На данный момент и слова Венедиктова – вилами по воде, и высказывания Лукашенко – еще не приговор. Ситуация, что называется, в динамике. Требование освобождения Бабарико вполне может быть правдой при условии, что Кремль действительно рассчитывает через конституционную реформу содействовать появлению здесь нескольких политических центров силы.





Политически Путин не может вслух списать Лукашенко после того, как громогласно его поддержал. Если это так, то сейчас в острую фазу входит вопрос о реализации договоренностей в Сочи. Выполнять их Минск , судя по всему, не собирается. Набор ресурсов воздействия у Москвы достаточно ограничен.





Но вот полностью отрезать от финансовой подпитки – вполне. Собственно, история про Московскую биржу – как раз из этой оперы".