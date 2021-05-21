Лукашенко поручил разработать предложения по развитию Минска

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси поручил до первого августа разработать предложения по долгостроям в Минске. Таких в столице восемнадцать, сообщает телеканал «МИР 24».

Главный акцент Александр Лукашенко сделал на экономику и социальную сферу столицы. За четыре месяца года валовой региональный продукт показал положительную динамику роста. Увеличилась и заработная плата: средняя по Минску – почти 800 долларов. Поэтому люди из регионов и стремятся переехать в столицу. За последние несколько лет число минчан превысило два миллиона.

«Нельзя такими темпами застраивать Минск. Вы поймите, что возникнет проблема рабочей силы – куда ее девать. Это значит, опять будем строить здесь предприятия. Опять будем гадить атмосферу в Минске и вокруг. Более того, мы же стягиваем с самых дальних уголков страны в Минск людей. Минск растет в численности, а число занятых в экономике снижается. К чему приводят такие ножницы вам должно быть известно», – заявил президент республики Беларусь Александр Лукашенко.



Чтобы предотвратить перенаселение Минска, президент предлагает активнее строить жилье и предприятия в городах-спутниках. Они расположены в 30-50 километрах от столицы.