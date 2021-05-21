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Разыскиваемый за госизмену депутат вылетел из Украины на самолете белорусского олигарха - СМИ

21.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Разыскиваемый за госизмену депутат вылетел из Украины на самолете белорусского олигарха - СМИ
Фото: TUT.BY
Народный депутат Тарас Козак покинул Украину 24 февраля на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Николай Воробей.

Об этом говорится в расследовании журналистов программы «Схемы».

Там уточнили, что против олигарха из-за его близости к режиму Александра Лукашенко ЕС ввел санкции.

Сначала самолет полетел в Минск, затем – в Москву и по сей день соратник нардепа Виктора Медведчука не возвращался в Украину.

Привычный для себя самолет Тарас Козак использовать не мог и нашел ему замену - Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

Самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.

Напомним, что 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Медведчука.

 
Теги: Минск
 
 
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