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Разыскиваемый за госизмену депутат вылетел из Украины на самолете белорусского олигарха - СМИ
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Об этом говорится в расследовании журналистов программы
Там уточнили, что против олигарха из-за его близости к режиму Александра Лукашенко ЕС ввел санкции.
Сначала самолет полетел в Минск, затем – в Москву и по сей день соратник нардепа Виктора Медведчука не возвращался в Украину.
Привычный для себя самолет Тарас Козак использовать не мог и нашел ему замену - Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.
Самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.
Напомним, что 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест нардепа Медведчука.
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Привычный для себя самолет Тарас Козак использовать не мог.
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