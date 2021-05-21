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Доллар продолжил дешеветь утром 21 мая и оказался на минимуме за 154 дня

21.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар продолжил дешеветь утром 21 мая и оказался на минимуме за 154 дня
Иллюстративное фото
Валютная корзина подорожала на 0,03% благодаря укреплению евро и российского рубля. Доллар опускается ниже минимума за пять месяцев.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:07:

Курс доллара снизился ещё на 0,0022 BYN до 2,5110 BYN/USD. Это минимум за 154 дня.

За последние 12 торгов доллар дорожал всего 1 раз. За это время его стоимость обвалилась на 0,0570 BYN.

Курс евро вырос на 0,0059 BYN до 3,0709 BYN/EUR. С начала недели евро подорожал на 0,0103 BYN, но с начала мая подешевел на 0,0252 BYN.

Курс российского рубля поднялся всего на 0,0018 BYN до 3,4152 BYN/100 RUB. С начала месяца стоимость сотни российских рублей практически не изменилась, снизившись лишь на 0,0013 BYN.

Московская биржа


Вчера появилась информация о том, что велика вероятность снятия санкций с Ирана. Если это случится, то на рынке появится много иранской нефти. Котировки нефти на этой новости спикировали вниз до минимума за два месяца, но российский рубль на это почти не отреагировал.

К 10 утра на торгах в Москве курс доллара даже снизился до 73,59 российских рублей. Это на 10 копеек меньше, чем было утром в четверг.

Курс евро за сутки вырос на 20 копеек до 90,03 российских рублей.
 
 
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За последние 12 торгов доллар дорожал всего 1 раз.
 
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