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Доллар продолжил дешеветь утром 21 мая и оказался на минимуме за 154 дня
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара снизился ещё на 0,0022 BYN до 2,5110 BYN/USD. Это минимум за 154 дня.
За последние 12 торгов доллар дорожал всего 1 раз. За это время его стоимость обвалилась на 0,0570 BYN.
Курс евро вырос на 0,0059 BYN до 3,0709 BYN/EUR. С начала недели евро подорожал на 0,0103 BYN, но с начала мая подешевел на 0,0252 BYN.
Курс российского рубля поднялся всего на 0,0018 BYN до 3,4152 BYN/100 RUB. С начала месяца стоимость сотни российских рублей практически не изменилась, снизившись лишь на 0,0013 BYN.
Московская биржа
Вчера появилась информация о том, что велика вероятность снятия санкций с Ирана. Если это случится, то на рынке появится много иранской нефти. Котировки нефти на этой новости спикировали вниз до минимума за два месяца, но российский рубль на это почти не отреагировал.
К 10 утра на торгах в Москве курс доллара даже снизился до 73,59 российских рублей. Это на 10 копеек меньше, чем было утром в четверг.
Курс евро за сутки вырос на 20 копеек до 90,03 российских рублей.
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За последние 12 торгов доллар дорожал всего 1 раз.
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