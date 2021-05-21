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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар продолжил дешеветь утром 21 мая и оказался на минимуме за 154 дня За последние 12 торгов доллар дорожал всего 1 раз.

По информациина 10:07:Курс доллара снизился ещё на 0,0022 BYN до 2,5110 BYN/USD. Это минимум за 154 дня.За последние 12 торгов доллар дорожал всего 1 раз. За это время его стоимость обвалилась на 0,0570 BYN.Курс евро вырос на 0,0059 BYN до 3,0709 BYN/EUR. С начала недели евро подорожал на 0,0103 BYN, но с начала мая подешевел на 0,0252 BYN.Курс российского рубля поднялся всего на 0,0018 BYN до 3,4152 BYN/100 RUB. С начала месяца стоимость сотни российских рублей практически не изменилась, снизившись лишь на 0,0013 BYN.Вчера появилась информация о том, что велика вероятность снятия санкций с Ирана. Если это случится, то на рынке появится много иранской нефти. Котировки нефти на этой новости спикировали вниз до минимума за два месяца, но российский рубль на это почти не отреагировал.К 10 утра на торгах в Москве курс доллара даже снизился до 73,59 российских рублей. Это на 10 копеек меньше, чем было утром в четверг.Курс евро за сутки вырос на 20 копеек до 90,03 российских рублей.