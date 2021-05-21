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Названы главные счастливчики лета 2021 среди знаков Зодиака: ищите себя среди избранных!
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Об этом пишет
Близнецы
Для вас, Близнецы, наступает отличное время для того, чтобы кардинально сменить род деятельности. Никаких серьезных препятствий на своем пути вы не встретите. В целом все сложится для вас наилучшим образом. Летом у вас может появиться идея сменить прическу - дерзайте, новый образ принесет успех.
Лев
Львов ждут грандиозные успехи на профессиональном поприще. Это может привлечь к вам новых людей, которые захотят объединить с вами усилия, чтоб совместно идти к цели. Но не забывайте больше ходить и двигаться - вашему телу нужны физические нагрузки в этот период.
Козерог
У Козерогов настанет хорошее время для здоровой конкуренции на профессиональном поприще. Ваши шансы значительно выше, чем у тех, кто вам противостоит. Главное - четкий план. Но будьте осторожны с разными аллергенами - могут возникнуть неприятные реакции.
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У Козерогов настанет хорошее время для здоровой конкуренции на профессиональном поприще.
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