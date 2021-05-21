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Фото: УНИАН

Главные приметы этого дня:

Что нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины В этот день нельзя никому рассказывать свои сны - будет несчастье.

Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем в материале ниже.По преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника и Зеведея.Иисус призвал Иоанна одновременно со своим старшим братом Иаковом стать своим учеником. Он был свидетелем многих чудес Христа и принимал активное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий.Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.Ясный и хороший день – летом грибов немного будет.Дождливый день – примета того, что грибы вырастут.Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет.Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится.Как только листья дуба распускались – можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо.Если вспахать землю во время последней четверти полнолуния, то поле, по примете, будет чистым и без сорной травы.Небо вечером окрашивается в красный цвет – ждите хорошей погоды.Если же небо красное утром – будет дождь.В этот день нельзя никому рассказывать свои сны - будет несчастье.В этот день именины празднуют – Арсений, Иван и Пимен.