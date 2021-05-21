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День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

21.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

День Иоанна Богослова: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Фото: УНИАН
21 мая верующие христиане вспоминают о самом любимом ученике Христа - Иоанне Богослове.

Обо всех приметах и запретах этого дня мы расскажем в материале ниже.

По преданию, евангелист и апостол Иоанн Богослов был сыном Саломии – дочери святого Иосифа обручника и Зеведея.

Иисус призвал Иоанна одновременно со своим старшим братом Иаковом стать своим учеником. Он был свидетелем многих чудес Христа и принимал активное участие в его жизни, став свидетелем самых важных событий.

Присутствовал при Преображении Господнем, и именно Иоанну Христос поручил заботу о Марии после его смерти.

Главные приметы этого дня:


Ясный и хороший день – летом грибов немного будет.

Дождливый день – примета того, что грибы вырастут.

Черемуха обильно цветет – мокрое лето будет.

Луна покрыта дымкой – скоро погода ухудшится.

Как только листья дуба распускались – можно сеять теплолюбивые культуры, поскольку почва уже прогревается хорошо.

Если вспахать землю во время последней четверти полнолуния, то поле, по примете, будет чистым и без сорной травы.

Небо вечером окрашивается в красный цвет – ждите хорошей погоды.

Если же небо красное утром – будет дождь.

Что нельзя делать в этот день:


В этот день нельзя никому рассказывать свои сны - будет несчастье.

В этот день именины празднуют – Арсений, Иван и Пимен.
 
 
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В этот день нельзя никому рассказывать свои сны - будет несчастье.
 
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