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В Минске задержали двух бывших милиционеров, уволившихся после выборов
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Один из них — Егор Емельянов. Как рассказывает его супруга Марина, за ним около 18.00 на работу (он — фитнес-инструктор) пришли неизвестные люди в гражданской одежде и забрали. Мужчина сейчас на Окрестина. Причина задержания жене неизвестна.
Второй задержанный бывший милиционер, как сообщают волонтеры, — Дмитрий Кулаковский. Он на Окрестина.
Емельянов и Кулаковский попали в число бывших силовиков, которых ранее лишили званий.
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Один из них — Егор Емельянов.
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