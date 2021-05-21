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В Минске задержали двух бывших милиционеров, уволившихся после выборов

21.05.2021 11:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске задержали двух бывших милиционеров, уволившихся после выборов
Иллюстративное фото
Оба находятся на Окрестина, сообщает TUT.BY.

Один из них — Егор Емельянов. Как рассказывает его супруга Марина, за ним около 18.00 на работу (он — фитнес-инструктор) пришли неизвестные люди в гражданской одежде и забрали. Мужчина сейчас на Окрестина. Причина задержания жене неизвестна.

Второй задержанный бывший милиционер, как сообщают волонтеры, — Дмитрий Кулаковский. Он на Окрестина.

Емельянов и Кулаковский попали в число бывших силовиков, которых ранее лишили званий.
 
 
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