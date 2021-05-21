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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержали двух бывших милиционеров, уволившихся после выборов Один из них — Егор Емельянов.

Один из них —. Как рассказывает его супруга Марина, за ним около 18.00 на работу (он — фитнес-инструктор) пришли неизвестные люди в гражданской одежде и забрали. Мужчина сейчас на Окрестина. Причина задержания жене неизвестна.Второй задержанный бывший милиционер, как сообщают волонтеры, —. Он на Окрестина.Емельянов и Кулаковский попали в число бывших силовиков, которых ранее лишили званий.