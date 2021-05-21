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Максим Кац рассказал, чем его восхищает белорусский политзаключенный
21.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политолог передал поздравления Игорю Лосику с Днем рождения.
Фото svaboda.org
— И хоть он проводит этот день в заключении, вдали от семьи, огромное количество людей в Беларуси и за рубежом помнят и поддерживают его, — уверен политолог.
Он напомнил, что Игорь с июня 2020 года, как и многие другие в Беларуси, находится в тюрьме по сфабрикованному уголовному делу, и отметил, как стойко переносит молодой человек все тяготы.
— Оказавшись лицом к лицу с системой, Игорь не сломался. Он
Максим Кац считает Игоря Лосика примером настоящего белоруса.
— Игорь Лосик стал одним из важных символов белорусского протеста. Он белорус с непоколебимой силой воли, белорус, который борется до конца за право быть услышанным, белорус, который искренне любит свою страну. Белорус, которому не место в тюрьме! — подчеркнул Кац.
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Российский политолог передал поздравления Игорю Лосику с Днем рождения.
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