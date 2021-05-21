ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Евро вновь начал расти, доллар продолжает падать

21.05.2021 11:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись последние на этой неделе торги.

Евро вновь начал расти, доллар продолжает падать

По данным на 10:30 три основные иностранные валюты находятся на следующих позициях:

евро — 3,0707 белорусского рубля (+0,0057 пункта);

доллар — 2,5106 белорусского рубля (-0,0026 пункта);

российский рубль — 3,4151 белорусского рубля за 100 российских (+0,0016 пункта).

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись последние на этой неделе торги.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Еще больший диссидент, чем при жизни". Сто лет со дня рождения Андрея Сахарова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by