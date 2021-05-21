|
Между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня
Источник материала: Навiны
После одиннадцати дней вооруженного противостояния между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС сегодня в два часа ночи по минскому времени начал действовать режим прекращения огня.
По данным палестинской стороны, пишет
В Израиле под ракетными обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей. Люди часами сидят в бомбоубежищах, откуда некоторым некуда возвращаться — их дома разрушены. Такие случаи произошли в городах Петах-Тиква, Ашдод и Ашкелон.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил: «Я приветствую прекращения огня между Газой и Израилем после 11 дней боевых действий и призываю все стороны соблюдать прекращение огня».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После одиннадцати дней вооруженного противостояния между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС сегодня в два часа ночи по минскому времени начал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)