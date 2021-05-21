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Между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня

21.05.2021 11:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После одиннадцати дней вооруженного противостояния между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС сегодня в два часа ночи по минскому времени начал действовать режим прекращения огня.

Между Израилем и ХАМАС вступил в силу режим прекращения огня
Фото из микроблога ООН

По данным палестинской стороны, пишет Би-би-си, в результате конфликта погибли по меньшей мере 232 мирных жителя (около 100 из них — женщины и дети). В свою очередь Израиль утверждает, что, по меньшей мере, 150 из погибших были боевиками экстремистских группировок ХАМАС и «Исламский джихад».

В Израиле под ракетными обстрелами погибли 12 человек, в том числе двое детей. Люди часами сидят в бомбоубежищах, откуда некоторым некуда возвращаться — их дома разрушены. Такие случаи произошли в городах Петах-Тиква, Ашдод и Ашкелон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил: «Я приветствую прекращения огня между Газой и Израилем после 11 дней боевых действий и призываю все стороны соблюдать прекращение огня».

 

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После одиннадцати дней вооруженного противостояния между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС сегодня в два часа ночи по минскому времени начал...
 
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