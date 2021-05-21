Курсы валют 21 мая: доллар упал до минимума за девять месяцев

Источник материала: Onliner

На Московской бирже доллар продолжает падать. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже стартовали аналогично — с очередного падения американской валюты. В данный момент она достигла минимума за девять месяцев. У евро и российского рубля сегодня плюс.

На старте доллар потерял 0,31 копейки и пока стоит 2,5101 белорусского. Дешевле этого последний раз американская валюта стоила 20 августа. Тогда она выросла до 2,4856 белорусского рубля.

Евро прибавил 0,37 копейки. Он торгуется по 3,0687 белорусского.

Сотня российских рублей подорожала на 0,16 копейки, до 3,0687.

В четверг доллар просел на 0,29 копейки, до 2,5132 белорусского. Евро потерял 1,08 копейки, до 3,0650. Сотня российских рублей просела на 0,12 копейки, до 3,4134.