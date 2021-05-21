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ГУБОПиК предложит включить бчб-флаг в список запрещенной символики. Что это значит

21.05.2021 11:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бело-красно-белый флаг предложат включить в список запрещенной символики, сообщил замначальника ­ГУБОПиК МВД Михаил ­Бедункевич, слова которого цитирует БЕЛТА. Он уточнил, что в таком случае флаг разрешат использовать в театральной деятельности или кино, но не на улице.

«Считаем, что пришло время пересмотреть подходы к символике. Поставить точку с определением бчб-символики. Наша позиция в том, что не может быть разрешена символика, которая использовалась коллаборантами. И мы будем предлагать внесение бчб-флага в список символики, которая запрещена. В законе даны варианты использования в иных целях — это театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст», — сказал Михаил Бедункевич.

Министерство внутренних дел также намерено в ближайшее время пересмотреть список организаций, которые сотрудничали с нацистской Германией во время войны. «Соберем научное сообщество и представителей государственных органов, где обсудим и предложим новые организации, которые сотрудничали с нацистами, для включения в этот список», — сообщил представитель ГУБОПиК.

Он также рассказал о наличии у МВД базы людей и организаций, которые, по оценке ведомства, причастны к экстремистской деятельности. ГУПОПиК ищет таких лиц в том числе в мессенджерах, телеграм-каналах и группах, а также видит их поддержку зарубежными координаторами.

«Особое внимание уделяем финансированию экстремистской деятельности. Потому что когда есть финансирование, тогда этим проявлениям экстремизма, нацизма придается новый толчок. И мы видим наибольшие проблемы там, где есть поддержка. А она есть по всем направлениям. И мы видим поддержку, которая осуществляется зарубежными координаторами», — сказал Михаил Бедункевич.

Поступки, флаги и как это все разделить. Разговор с историком о старой и новой национальной символике

 
 
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Бело-красно-белый флаг предложат включить в список запрещенной символики, сообщил замначальника ­ГУБОПиК МВД Михаил ­Бедункевич, слова которого цитирует БЕЛТА....
 
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