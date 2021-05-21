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КГБ пришел с обыском к майору запаса - интересовались Автуховичем
Источник материала: Партизан
В Слониме прошёл обыск у майора запаса Михася Воронца
Как сообщает gs.by, в четверг его возили на допрос в местный отдел КГБ, где сотрудники областного управления госбезопасности задавали вопросы о Николае Автуховиче.
Напомним, ветеран войны в Афганистане Автухович — подозреваемый по уголовному делу о "терроризме", он за решёткой.
Воронец тоже воин-афганец. На допросе ему напомнили, что он писал письмо в СИЗО КГБ в поддержку Автуховича, поместил о нём статью на одном из интернет-сайтов. А ещё то, что в прошлом году в Facebook Николай Автухович спрашивал у Михаила Воронца, где тот служил в Афганистане.
"В результате составили протокол, что я допрошен как свидетель по делу о терроризме", — говорит Воронец.
По итогам трёхчасового обыска у него забрали компьютерную технику, телефон, флешки и пообещали все это "долго не держать".
Михась Воронец в 1990-е был активистом Белорусского объединения военных, депутатом Слонимского горсовета, занимался общественной деятельностью, передает
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В Слониме прошёл обыск у майора запаса Михася Воронца
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